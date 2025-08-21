Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker był gościem Roberta Mazurka w Kanale Zero. Podczas rozmowy do studia dodzwonił się… prezydent Karol Nawrocki. Rozmowa w żartobliwym tonie dotyczyła przede wszystkim sprawy zegarka prezydenta, który zdaniem części nieprzychylnych mu komentatorów jest… zbyt tani.
Łatwiej się dodzwonić do Kanału Zero niż do własnego ministra, niezastąpionego szefa gabinetu swojego, który jest u pana redaktora
— zażartował Karol Nawrocki na początku.
Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora, dla pana ministra, chociaż powinien zacząć od „szanowni państwo”
— kontynuował, nawiązując w ten sposób do tego, że Paweł Szefernaker wcześniej podczas programu zwracał uwagę, że Karol Nawrocki podczas spotkań z Polakami bardzo często powtarzał zwrot „szanowni państwo”.
On naprawdę mi mówił, że 76 razy pan mówił „szanowni państwo”, a później mówił, że „jak mówi tylko 40, to jest postęp”
— wskazał Mazurek.
Nie… coś przesadził z tymi statystykami, ale zawsze z szacunku do wyborców, którzy przychodzili na moje spotkania, myślę, że formuła do tych wspaniałych osób „szanowni państwo” jest najbardziej adekwatna
— powiedział Nawrocki.
Zegarek Nawrockiego
Podczas rozmowy Robert Mazurek zapytał prezydenta o to, jaki ma zegarek, nawiązując do tego, co padło podczas wcześniejszej części rozmowy z Pawłem Szefernakerem.
To jest zegarek, który podarował mi mój przyjaciel. Na czterdzieste urodziny dostałem zegarek Błonie - polskiej firmy i teraz ten zegarek jest tej samej firmy, który dostałem w prezencie. Politycy noszą droższe z całą pewnością zegarki, choć to jak na mojego kolegę bardzo przyjemny, miły i wartościowy prezent, ale w granicach przyzwoitość
— wskazał.
Mazurek zauważył, że niektórzy zwracali uwagę, że to jest za tani zegarek i polski prezydent powinien nosić droższe zegarki.
Pozostanę sobą panie redaktorze. Bardzo ładny jest ten zegarek, jest polskiej firmy, dostałem go od swojego przyjaciela i z przyjemnością go noszę. Jak komuś przeszkadza, że mam zbyt tani zegarek, to musi sobie z tym poradzić. Zamierzam go nosić dalej
— powiedział.
