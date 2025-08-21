„Jaki jest stosunek obecnego rządu do historii, to widzimy, chociażby przez pryzmat działającego Instytutu Pileckiego i skandalicznych decyzji pana Ruchniewicza. Widać koincydencję zdarzeń dotyczących śledztwa związanego z funkcjonowaniem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i tego, co się dzieje w Instytucie Pileckiego i tego, co się działo przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci” - wskazał rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24.
Neo-prokuratura wszczęła postępowanie ws. rzekomego przekroczenia uprawnień urzędniczych przez wicedyrektora profesora Jacka Pawłowicza przy tworzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów politycznych PRL w Warszawie - Rakowiecka 37.
Nie tylko prof. Pawłowicz!
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego – Rafał Leśkiewicz.
To bardzo niepokojąca informacja, zwłaszcza że dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL pani Adrianna Garnik również dostała wezwanie do prokuratury. Te przesłuchania mają się odbywać na początku września
— ujawnił.
Dotyczą rzekomych nieprawidłowości
— dodał.
Rafał Leśkiewicz przypomniał, że to muzeum znajduje się w gestii Instytutu Pamięci Narodowej od roku 2022.
Organem prowadzącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej i to jest jedno z najważniejszych miejsc na mapie Polski. Z jednej strony z uwagi na bycie świadkiem historii. Miejsce kaźni, mordów politycznych, ale też miejsce symboliczne, bo przypominające o źle totalitaryzmów i niemieckiego i tego komunistycznego
— wskazał.
Polityczny charakter działań
Marcin Wikło zapytał, czy istnieje ryzyko, żeby działka, na której znajduje się Muzeum, z uwagi na atrakcyjną lokalizację, mogło być przedmiotem zainteresowania na przykład deweloperów.
Myślę, że nie ma takiej możliwości prawnej w tej chwili, by ten teren zabrać Instytutowi Pamięci Narodowej, bo dysponentem jest Instytut Pamięci Narodowej. Jest zaplanowana budowa nowoczesnego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL. Te prace powoli ruszają, są remonty, które trwają od kilku miesięcy, za chwilę będzie realizowana ta koncepcja tego muzeum, które będzie dużo kosztowało, ale jest potrzebne
— wyjaśnił.
Rzecznik prezydenta przyznał, że jest duża szansa na to, że te działania prokuratury mogą mieć charakter polityczny.
Przekonamy się po przesłuchaniach pana dyrektora Pawłowicza i pani dyrektor Garnik, w jakim kierunku w ogóle idzie to śledztwo. Bez wątpienia mogę zaręczyć, że w okresie, kiedy organem prowadzącym był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a więc od roku 2022, wszystkie wydatki związane z muzeum były realizowane w sposób niezwykle rzetelny i skrupulatny, o czym też mówiła Najwyższa Izba Kontroli, nie mając poważniejszych zarzutów do finansowania
— podkreślił.
Polityka historyczna rządu
Marcin Wikło zapytał, czy istnieje możliwość, że cała ta sprawa to próba znalezienia haków na byłego ministra Zbigniewa Ziobrę i jego wiceministrów.
Niewykluczone, że jest to jeden z wektorów ataku politycznego na polityków dzisiejszej opozycji. Polityków, którzy mieli ciekawy i niezwykle potrzebny pomysł powołania muzeum, które opowiadałoby w sposób sugestywny, bo jednak w miejscu, które było świadkiem wielu zbrodni o tym, jakim złem był system komunistyczny, czy niemiecki narodowy-socjalizm, bo przecież to więzienie na Rakowieckiej, to także więzienie wykorzystywane w czasie II wojny światowej, tam mordowano także powstańców warszawskich
— zauważył.
I to w tym więzieniu zginął Witold Pilecki, zginął Łukasz Ciepliński i wielu polskich bohaterów, a jaki jest stosunek obecnego rządu do historii, to widzimy, chociażby przez pryzmat działającego Instytutu Pileckiego i skandalicznych decyzji pana Ruchniewicza. Widać koincydencję zdarzeń dotyczących śledztwa związanego z funkcjonowaniem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i tego, co się dzieje w Instytucie Pileckiego i tego, co się działo przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci
— podkreślił.
