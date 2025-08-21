Prezydent Karol Nawrocki spotka się 5 września z Ojcem Świętym Leonem XIV. Informację przekazał na antenie Kanału Zero minister Paweł Szefernaker.
Szef Gabinetu Prezydenta RP ujawnił, że prezydent Karol Nawrocki, po wizycie w Waszyngtonie i spotkaniu z Donaldem Trumpem, uda się do Watykanu, gdzie spotka się z papieżem.
To jest wiadomość z dzisiaj, że pan prezydent, wracając z Waszyngtonu, zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej, że odbędzie także oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem 5 września
– powiedział Szefernaker.
Zobowiązanie Karola Nawrockiego
Szefernaker przypomniał o zapowiedzi Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej.
Pamiętam, jak padło to zobowiązanie prezydenta podczas debaty w Końskich. (…) Tam prezydent powiedział o tym, że chciałby, by jego pierwsza wizyta odbyła się w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Waszyngtonie. Gdy rozmawiałem z Marcinem Przydaczem, który słuchał tego podczas debaty, to pomyślał sobie, że rzeczywiście ciężko będzie miał ten minister, który będzie musiał zorganizować tę wizytę. Bo jednak kalendarze prezydentów, papieża, nie jest łatwo zsynchronizować
– stwierdził.
3 września spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie, 5 września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem
– dodał.
