Myślę, że dzisiaj głównym nurtem polityki Tuska, który będziemy widzieć, to będzie potworny atak na Pałac Prezydencki, na Karola Nawrockiego” - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MSWiA i wiceszef CBA Maciej Wąsik na antenie Telewizji wPolsce24.
Maciej Wąsik został zapytany o to, czy jego zdaniem rząd zdoła dotrwać do końca swojej kadencji.
Myślę, że będzie dryfował tak długo, jak będzie miał większość w parlamencie. A ta większość jest chybotliwa, tak mi się wydaje, bo rzeczywiście zachowanie Szymona Hołowni pokazuje, że Tusk nie może sobie na wszystko pozwolić. Jednak gdzieś Szymon Hołownia postawił jakąś tamę i można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo dzięki temu mieliśmy spokojne zaprzysiężenie
— ocenił.
Na pewno plan Tuska był zupełnie inny, ale jednak na to nie zgodził się Hołownia i prawdopodobnie PSL, więc mamy prezydenta…
