TYLKO U NAS. Rząd nie dotrwa do wyborów? Wąsik: Głównym nurtem polityki Tuska będzie potworny atak na Pałac Prezydencki

Maciej Wąsik / autor: wPolsce24

Myślę, że dzisiaj głównym nurtem polityki Tuska, który będziemy widzieć, to będzie potworny atak na Pałac Prezydencki, na Karola Nawrockiego” - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MSWiA i wiceszef CBA Maciej Wąsik na antenie Telewizji wPolsce24.

Maciej Wąsik został zapytany o to, czy jego zdaniem rząd zdoła dotrwać do końca swojej kadencji.

Myślę, że będzie dryfował tak długo, jak będzie miał większość w parlamencie. A ta większość jest chybotliwa, tak mi się wydaje, bo rzeczywiście zachowanie Szymona Hołowni pokazuje, że Tusk nie może sobie na wszystko pozwolić. Jednak gdzieś Szymon Hołownia postawił jakąś tamę i można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo dzięki temu mieliśmy spokojne zaprzysiężenie

— ocenił.

Na pewno plan Tuska był zupełnie inny, ale jednak na to nie zgodził się Hołownia i prawdopodobnie PSL, więc mamy prezydenta…

