Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiego za zawetowanie szkodliwej ustawy wiatrakowej, której pod płaszczykiem zamrożenia cen energii próbowali przemycić rządzący.
Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zawetowanie tzw. ustawy wiatrakowej. To dowód na to, że głos społeczeństwa jest przez niego słyszany i brany pod uwagę
— napisał Piotr Duda we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Decyzja ta wpisuje się również w realizację zawartej przez nas umowy programowej, w punkcie dotyczącym Zielonego Ładu
— dodał przewodniczący „Solidarności”.
Prezydenckie weto
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej.
Prezydencki projekt zawiera dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie. Przewidują one zmianę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i przedłużenie okresu, w którym gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh netto do 31 grudnia 2025 r. Obecnie zamrożone ceny obowiązują do 30 września.
Rekompensaty dla sprzedawców energii za sprzedaż po zamrożonej cenie są wypłacane z funduszu COVID-19. W prezydenckim projekcie nie ulegają one zmianie. Ich maksymalną wysokość określa się na nieco ponad 4 mld zł w 2025 r. i niemal 1 mld zł w 2026 r.
as/x/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738342-piotr-duda-dziekuje-prezydentowi-nawrockiemu-za-weto
