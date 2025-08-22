„To jest ogromny problem dla obywateli, bo oznacza to, że w składach orzekających zasiadają sędziowie nieuprawnieni do orzekania (będący w stanie spoczynku)” - napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski. Adwokat przypomniał, że minister Waldemar Żurek bezprawnie - tylko KRS jest tu uprawniona - przedłuża okres urzędowania sędziów, którzy powinni przejść w stan spoczynku. „Tusk zupełnie anarchizuje sądownictwo” - skomentował sytuację były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Minister Waldemar Żurek uzurpuje sobie prawo do decydowania o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów. Jedynym konstytucyjnie uprawnionym organem jest w tej materii Krajowa Rada Sądownictwa, której Żurek nie uznaje. O bezprawne działania szefa resortu sprawiedliwości, który omijając KRS, chce decydować o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów, zapytał poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Skalę chaosu dla obywateli w wymiarze sprawiedliwości, które skutkować będą uchylaniem orzeczeń i przedłużaniem postępowań, obrazuje oficjalna odpowiedź wiceministra sprawiedliwości pana sędziego Dariusza Mazura na interpelację posła Bartłomieja Wróblewskiego.
Z oficjalnej odpowiedzi wynika, że zgodę na orzekanie przez sędziego po ukończeniu 65. roku życia wydaje… Minister Sprawiedliwości zamiast - zgodnie z przepisami - Krajowa Rada Sądownictwa. (Ciekawe czy po wyborach do KRS w przyszłym roku przez obecny Sejm, podobnie Minister Sprawiedliwości będzie chętny aby łamać prawo i wyręczać Radę)
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
„Tusk zupełnie anarchizuje sądownictwo”
Minister sprawiedliwości Żurek wstrzymał m.in. procedurę przejścia w stan spoczynku sędzi Beaty Najjar, która skończyła w lipcu 65 lat.
Postępowanie nie uległo zakończeniu, co skutkuje pozostaniem sędzi
— czytamy w komunikacie MS. W lutym przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zauważyła, że szefowa warszawskiego Sąd Okręgowego „na pewno nie może orzekać po ukończeniu 65 lat”. Po wymianie kierownictwa warszawskiego Sądu Okręgowego nową szefową sądu została właśnie sędzia Beata Najjar. Dokonało się to przy wsparciu ministra Adama Bodnara, ponieważ była ona jedyną kandydatką na to stanowisko. To w tym sądzie prowadzone są największe sprawy polityczne.
Dotyczy to 68 sędziów, którzy albo otrzymali zgodę od Ministra (organ władzy wykonawczej) albo właśnie się o nią ubiegają. To jest ogromny problem dla obywateli, bo oznacza to, że w składach orzekających zasiadają sędziowie nieuprawnieni do orzekania (będący w stanie spoczynku). Takie orzeczenia zawierają wadę, która musi skutkować uchyleniem orzeczeń, bowiem stanowią tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą czy podstawie nieważności postępowania. Obecnie orzeka w Polsce 142 sędziów, którzy lada moment zbliżą się do 65. roku życia, co oznacza, że część będzie chciała orzekać dalej
— czytamy we wpisie mec. Lewandowskiego na X.
Do sytuacji odniósł się także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Tusk zupełnie anarchizuje sądownictwo
— skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
