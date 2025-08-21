Do Sejmu trafił zgłoszony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy, która przedłuża zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 r. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania.
Wcześniej prezydent, ogłaszając swoje weto do szkodliwej ustawy wiatrakowej zawierającej też przepisy o zamrożeniu cen prądu na IV kwartał, zapowiedział, że przepisy te zgłosi jako swoją inicjatywę ustawodawczą.
Projekt czeka
Do pochylenia się nad projektem wezwał premiera Donalda Tuska europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller.
Panie Donaldzie Tusku, sprawa jest. Rzeczywiście chcecie ustawy o tańszej energii? Czeka już na Was w Sejmie projekt od Prezydenta Karola Nawrockiego
— zaznaczył. .
Prezydencki projekt
Prezydencki projekt zawiera dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie. Przewidują one zmianę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i przedłużenie okresu, w którym gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh netto do 31 grudnia 2025 r. Obecnie zamrożone ceny obowiązują do 30 września.
Rekompensaty dla sprzedawców energii za sprzedaż po zamrożonej cenie są wypłacane z funduszu COVID-19. W prezydenckim projekcie nie ulegają one zmianie. Ich maksymalną wysokość określa się na nieco ponad 4 mld zł w 2025 r. i niemal 1 mld zł w 2026 r.
