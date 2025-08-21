Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył 21 ustaw, które otrzymał z parlamentu. Jedną z nich (tzw. ustawę wiatrakową) zawetował, choć jednocześnie podpisał projekt dot. zamrożenia cen energii elektrycznej. Wśród podpisanych przez głowę państwa ustaw znalazły się m. in. Karta Nauczyciela czy emerytury czerwcowe. „To jest też moment, abym zachęcił większość parlamentarną i polski rząd, do tego, aby kształt ustaw proponowanych Prezydentowi konsultować już na etapie prac parlamentarnych” - powiedział prezydent.
To pierwsze ustawy, które podpisuję jako prezydent Polski. W związku z tym to doskonała okazja, aby przestawić pewną emocję, która będzie funkcjonować w najbliższych latach. Nie będzie tajemnicą dla nikogo, że wszystkie ustawy analizowane przez prezydenta i KPRP będą odnosić się nie tylko do hasła wyborczego, ale do pewnej emocji: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Nie interesuje mnie emocja parlamentarna, oczywiście śledzę dyskusję w parlamencie. W każdej decyzji będę odwoływał się do społecznej emocji, którą reprezentuję
— powiedział prezydent.
Karol Nawrocki zwracał też uwagę, że jest to dobry moment, by zachęcić rządzących do konsultowania projektów legislacyjnych z głową państwa.
To jest też moment, abym zachęcił większość parlamentarną i polski rząd, do tego, aby kształt ustaw proponowanych Prezydentowi konsultować już na etapie prac parlamentarnych. To przy dobrej współpracy, zaangażowaniu ministrów z całą pewnością doprowadzi do sytuacji, w której wet będzie mniej
— przestrzegał prezydent.
Które ustawy podpisał prezydent?
Prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. dużą nowelizację ustawy Karta nauczyciela, o której powiedział, że „zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie”. Podkreślił, że zawiera ona rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie oraz że w ich przygotowanie zaangażowane były związki zawodowe.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie ponownego przeliczenia świadczeń dla osób pobierających emerytury i renty rodzinne po emerytach, którym ustalono prawo do emerytury w czerwcu w latach 2009-2019 - poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Ocenił, że zawiera ono szereg dobrych rozwiązań. Prezydent zapowiedział też, że niebawem zaproponuje ustawę dotyczącą weteranów działań na granicy RP.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego zakładającą objęcie rękojmią deweloperów wad mieszkań i domów nabytych również na podstawie umów deweloperskich - poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, która ma ułatwić klientom ubezpieczycieli przechodzenie na komunikację elektroniczną.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę podwyższającą próg wartości zamówienia ze 130 tys. do 170 tys. zł, kiedy wymagane jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Nowela jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.
Głowa państwa podpisała też nowelizację upraszczającą zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego. Ustalenie prawa do tego zasiłku - co do zasady - nie będzie wymagało już wydania przez ZUS decyzji w tej sprawie.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzającej m.in. możliwość udzielania porad prawnych i obywatelskich za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Prezydent podpisał również ustawę, która umożliwi zakładom ubezpieczeń weryfikację, czy PESEL klienta wykupującego ubezpieczenie OC nie został zastrzeżony. W przypadku wykrycia takiego zastrzeżenia firma zyska prawo odmowy sprzedaży polisy.
Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych. Ustawa m.in. rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody i zmienia limit działalności nierejestrowej z miesięcznego na kwartalny.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe przepisy pozwolą zamawiającym ograniczać dostęp do zamówień publicznych i umów koncesji wykonawcom z państw spoza UE.
Prezydent Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Nowela ułatwi łączenie niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których organem jest to samo towarzystwo.
Obniżenie z 200 tys. zł do 100 tys. zł górnego pułapu opłaty sądowej w sprawach o prawa majątkowe przewiduje nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, którą podpisał prezydent Karol Nawrocki. Zmiana ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
Prezydent RP podpisał ustawę o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażer. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo.
Wśród podpisanych ustaw znalazła się także ustawa umożliwiająca kupującemu pojazd mechaniczny rozwiązanie umowy OC we wskazanym przez niego terminie. Nowelizacja jest jedną z propozycji deregulacyjnych.
Pełna lista
Prezydent Karol Nawrocki podpisał:
1. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o finansach publicznych,
2. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym,
3. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,
4. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
5. Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
6.Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
7. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi,
8. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
9. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne,
10. Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
11. Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości,
12. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
13. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
14. Ustawę z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera,
15. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
16. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019,
17. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
18. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności,
19. Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
20 Ustawę z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Nawrocki: „22 ustawy zostały rozpatrzone”. Głowa państwa zabiera też głos ws. rosyjskiego drona! „Będziemy ją wyjaśniać”
— Entuzjazm po zawetowaniu ustawy wiatrakowej! „Bezczelny szantaż”; „Cwaniactwo Tuska ma swoje granice!”; „Brawo dla prezydenta”
— Tusk i Szłapka już atakują prezydenta po pierwszym wecie! „Zła wola albo niekompetencja. Niewykluczone, że jedno i drugie”. Celne riposty!
maz/PAP/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738326-karta-nauczyciela-i-emerytury-co-podpisal-prezydent
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.