„Jeżeli rządzący rzeczywiście chcieliby zablokowania cen energii, to przede wszystkim przedstawiliby projekt dotyczący aspektów osłonowych dla obywateli. A wrzucanie tego typu rozwiązań do projektu ustawy, która po pierwsze destabilizuje polskie sieci energetyczne, po drugie tworzy eldorado dla lobby wiatrakowego, jest po prostu czymś nieodpowiedzialnym” - mówi europoseł PiS, były wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w rozmowie z portalem wPolityce.pl, komentując sprawę prezydenckiego weta wobec ustawy wiatrakowej.
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. W ustawie tej zawarto także zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku, co miało formę szantażu wobec prezydenta i społeczeństwa.
Prezydent poinformował przy tym, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy, ale bez szkodliwych przepisów wiatraków.
Prezydent nie miał wyjścia
Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba, były wiceminister klimatu i środowiska.
Jeżeli rządzący rzeczywiście chcieliby zablokowania cen energii, to przede wszystkim przedstawiliby projekt dotyczący aspektów osłonowych dla obywateli. A wrzucanie tego typu rozwiązań do projektu ustawy, która po pierwsze destabilizuje polskie sieci energetyczne, po drugie tworzy eldorado dla lobby wiatrakowego, jest po prostu czymś nieodpowiedzialnym
— wskazuje.
Pan prezydent nie miał innego wyjścia niż zawetowanie. A to, że dzisiaj próbuje się wykorzystać ten element szantażu, który był w projekcie, jako rzekome przedstawianie, że głowa państwa wetuje dobre dla Polaków rozwiązania, jest kompromitujące. Przecież pan premier Tusk może zrobić szybką ścieżkę rządową, która da ten sam projekt osłonowy bez lobbystycznych rozwiązań, które zawierała ustawa wiatrakowa
— zaznacza.
Cień lobbystów
Weto prezydenta Karola Nawrockiego spotkało się z atakiem ze strony premiera Donalda Tuska.
Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy
— grzmiał.
Słowa te komentuje w rozmowie z wPolityce.pl Jacek Ozdoba.
Nie zgadzam się z kwestią niekompetencji, dlatego że ten projekt konsultowałem również z ekspertami najwyższej klasy i oni twierdzą, że te rozwiązania nie będą dobre dla polskiego systemu energetycznego. Nie wiem, z jakimi lobbystami rozmawiał pan premier na temat tego projektu, ale na pewno żaden z poważnych ekspertów nie będzie popierał destabilizowania polskich sieci energetycznych i kosztotwórczych rozwiązań, jakimi są wiatraki
— mówi.
A co do samej sprawy, ja przypomnę, że kilka miesięcy temu została umorzona sprawa ws. ustawy wiatrakowej o pierwotnym kształcie. Ja między innymi składałem w imieniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość zawiadomienie do prokuratury na tak zwany „lex Siemens-Kloska”, czyli projekt ustawy, który w naszej ocenie był przygotowany przez osoby, co do których po prostu korzyść była oczywista
— zauważa nasz rozmówca.
