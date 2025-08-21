Szef rządu wścieka się na weto prezydenta. Bogucki: Panie Premierze Tusk, zła wola to lobbystyczne zapisy dotyczące wiatraków

Panie Premierze Tusk, zła wola to lobbystyczne zapisy dot. wiatraków szkodliwe dla społeczności lokalnych, Armii Polskiej i kierowców, a niekompetencja to wrzucenie do tej ustawy w niekonstytucyjnym trybie zapisów dot. osłon przed wysokimi cenami energii” - odpowiedział na X premierowi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Poinformował też, że prezydent złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025.

Choć milczał przez cały wczorajszy dzień, gdy Polska żyła sprawą rosyjskiego drona, który spadł na polską ziemię, na tę wiadomość o wecie premier Donald Tusk zareagował błyskawicznie. I jak można było się spodziewać, ofensywnie i bezczelnie!

Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy

— zagrzmiał Tusk w swoim wpisie.

Rząd na usługach lobbystów

Zbigniew Bogucki zwrócił się do szefa rządu w związku z jego atakami na prezydenta Nawrockiego, który zawetował tzw. ustawę wiatrakową. Szef KPRP wskazywał zwłaszcza na zawarte w niej „lobbystyczne zapisy”.

Panie Premierze Tusk, zła wola to lobbystyczne zapisy dot. wiatraków szkodliwe dla społeczności lokalnych, Armii Polskiej i kierowców, a niekompetencja to wrzucenie do tej ustawy w niekonstytucyjnym trybie zapisów dot. osłon przed wysokimi cenami energii. Już jest projekt ustawy Pana Prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie, który chroni Polaków przed drogą energią, którą funduje Pana rząd. Zatem do pracy Panie Premierze na rzecz Polaków, a nie lobbystów

— napisał na X. Zbigniew Bogucki zamieścił wraz z wpisem zdjęcie dokumentów, z których wynika, że prezydent złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej.

