„Panie Premierze Tusk, zła wola to lobbystyczne zapisy dot. wiatraków szkodliwe dla społeczności lokalnych, Armii Polskiej i kierowców, a niekompetencja to wrzucenie do tej ustawy w niekonstytucyjnym trybie zapisów dot. osłon przed wysokimi cenami energii” - odpowiedział na X premierowi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Poinformował też, że prezydent złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025.
Choć milczał przez cały wczorajszy dzień, gdy Polska żyła sprawą rosyjskiego drona, który spadł na polską ziemię, na tę wiadomość o wecie premier Donald Tusk zareagował błyskawicznie. I jak można było się spodziewać, ofensywnie i bezczelnie!
Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy
— zagrzmiał Tusk w swoim wpisie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk i Szłapka już atakują prezydenta po pierwszym wecie! „Zła wola albo niekompetencja. Niewykluczone, że jedno i drugie”. Celne riposty!
Rząd na usługach lobbystów
Zbigniew Bogucki zwrócił się do szefa rządu w związku z jego atakami na prezydenta Nawrockiego, który zawetował tzw. ustawę wiatrakową. Szef KPRP wskazywał zwłaszcza na zawarte w niej „lobbystyczne zapisy”.
Panie Premierze Tusk, zła wola to lobbystyczne zapisy dot. wiatraków szkodliwe dla społeczności lokalnych, Armii Polskiej i kierowców, a niekompetencja to wrzucenie do tej ustawy w niekonstytucyjnym trybie zapisów dot. osłon przed wysokimi cenami energii. Już jest projekt ustawy Pana Prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie, który chroni Polaków przed drogą energią, którą funduje Pana rząd. Zatem do pracy Panie Premierze na rzecz Polaków, a nie lobbystów
— napisał na X. Zbigniew Bogucki zamieścił wraz z wpisem zdjęcie dokumentów, z których wynika, że prezydent złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową! „Jest rodzajem szantażu względem społeczeństwa”. Padła propozycja ws. cen energii
— Prezydent Nawrocki mówi „sprawdzam” premierowi Tuskowi. Projekt o zamrożeniu cen energii bez wiatrakowych wrzutek już w Sejmie!
— Entuzjazm po zawetowaniu ustawy wiatrakowej! „Bezczelny szantaż”; „Cwaniactwo Tuska ma swoje granice!”; „Brawo dla prezydenta”
— Skazany Gawłowski atakuje po wecie: „Nawrocki realizuje strategię Moskwy!”. To o jego poprawkach w Senacie mówił prezydent!
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738323-bogucki-odpowiada-tuskowi-zla-wola-to-lobbystyczne-zapisy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.