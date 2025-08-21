Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że resort wystosował notę protestacyjną ws. drona w Osinach. „Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich” - powiedział podczas konferencji prasowej. Dokument został przekazany do ambasady Federacji Rosyjskiej.
Jak dodał w nocie protestacyjnej Polska wskazuje, że Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 r. i konwencję chicagowską z 1944 r. oraz wiele praw zwyczajowych.
— powiedział Wroński.
Do incydentu doszło dwa dni temu w nocy. O świcie poinformowano, że wówczas jeszcze niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.
Wczoraj po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że obiekt, który eksplodował, to rosyjski dron. Szef MON stwierdził ponadto, że zdarzenie jest prowokacją Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Sprawę wybuchu bada wojsko i prokuratura.
BBN monitoruje sprawę
Zapewniam, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. BBN i monitoruje całą sprawę, i będziemy ją wyjaśniać w KPRP w kolejnych dniach i tygodniach
— mówił dziś także prezydent Karol Nawrocki.
