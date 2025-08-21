Prezydenckie weto wywołuje wściekłość w obozie koalicji 13 grudnia. „Nawrocki realizuje strategię Moskwy! Wbrew opinii Polaków, 56% za, zawetował ustawę wiatrakową. Rosja w swojej strategi bezpieczeństwa zdefiniowała OZE jako zagrożenie, które należy zwalczać. Weto oznacza wzrost cen energii dla Polaków i obniżenie bezpieczeństwa Polski” - grzmiał senator KO Stanisław Gawłowski. Co istotne, to o nim właśnie głowa państwa wspominała, argumentując swój sprzeciw wobec ustawy. „Te poprawki były wprowadzane przez senatora, który niedawno został w I instancji skazany wyrokiem 5 lat pozbawienia wolności” - podkreślał wcześniej prezydent Nawrocki, przywołując postać Gawłowskiego.
Nieprawomocnie skazany na 5 lat więzienia w aferze melioracyjnej senator Stanisław Gawłowski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, który postawił weto szkodliwej ustawie wiatrakowej. Gawłowski w mediach społecznościowych użył typowej dla jego środowiska manipulacji, która polega na tym, że do ustawy wiatrakowej wrzucono zamrożenie cen energii.
Takiemu oszustwu i szantażowi nie poddał się prezydent Karol Nawrocki. Gawłowskiemu nie przeszkadza jednak to w budowaniu swojej narracji wedle której Karol Nawrocki… zablokował zamrożenie cen energii a nie przepisy wiatrakowe.
Nawrocki realizuje strategię Moskwy! Wbrew opinii Polaków, 56% za, zawetował ustawę wiatrakową. Rosja w swojej strategii bezpieczeństwa zdefiniowała OZE jako zagrożenie, które należy zwalczać. Weto oznacza wzrost cen energii dla Polaków i obniżenie bezpieczeństwa Polski
Decyzja prezydenta Nawrockiego
Karol Nawrocki tłumacząc swoją decyzję o wecie zwracał uwagę na to, że stał za nimi… senator Gawłowski.
MON widziało w tej ustawie pewne zagrożenia dla logistyki, dla infrastruktury, dla sił powietrznych, a Ministerstwo Infrastruktury zwracało uwagę na fakt zagrożeń w bezpieczeństwie jazdy samochodowej w okolicach dróg. Jednak te opinie także nie zostały przyjęte w Senacie, gdzie do tej ustawy dopisywano rzeczy, które wskazywały na jasny lobbing środowisk biznesowych, środowisk korporacyjnych, także tych zza naszej zachodniej granicy. Podzielam tutaj pogląd MON i MI, a fakt, że te poprawki były wprowadzane przez senatora, który niedawno został w I instancji skazany wyrokiem 5 lat pozbawienia wolności, powinien dać także opinii publicznej wiele do myślenia
Skazany Gawłowski
Przypominamy, że Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał senatora KO Stanisława Gawłowskiego na 5 lat więzienia w tzw. aferze melioracyjnej. Został uznany winnym m.in. przyjęcia łapówek. Sąd orzekł mu też m.in. karę 180 tys. zł grzywny i zakazał zajmowania kierowniczych stanowisk w państwowych instytucjach i spółkach przez 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
