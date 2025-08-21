Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą w Ministerstwie Obrony Narodowej! „Niestety im dłużej czekamy, nie mamy więcej odpowiedzi ze strony ministerstwa, a mamy coraz więcej pytań - dlaczego ten obiekt nie został wykryty przez systemy radiolokacyjne, jakie systemy w ogóle były w użyciu” – zapytał poseł Radosław Fogiel na konferencji prasowej. „Chcemy zapytać wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dlaczego państwo nie zadziałało” – dodał Łukasz Kmita.
Radosław Fogiel zaznaczył, że razem z posłem Łukaszem Kmitą zapytają, jak te informacje docierały, czy zostały zwołane odpowiednie zespoły kryzysowe.
Za chwilę będziemy chcieli przeprowadzić kontrolę poselską w MON, żeby uzyskać odpowiedzi na te pytania, bo Polacy zasługują na to, żeby poznać te odpowiedzi
— mówił poseł PiS.
„Kompromitujące działania”
Wczoraj mieliśmy do czynienia z działaniami, które były kompromitacją. Nie mówimy o tym incydencie, bo takie sytuacje się zdarzają, ale sposób komunikacji, informowania i brak wykrycia przekroczenia przestrzeni powietrznej podaje w wątpliwość sposób zarządzania państwem
— podkreślił.
My dzisiaj, jako odpowiedzialna opozycja, wykonujemy funkcję kontrolną, chcemy uzyskać odpowiedzi na pytania i od tego dopiero uzależniamy nasze dalsze działania
— dodał Radosław Fogiel.
„Pracują w trybie wakacyjnym”
Poseł PiS Łukasz Kmita wskazał, że „można mieć wrażenie, że MON i osoby odpowiedzialne za polskie bezpieczeństwo pracują w trybie wakacyjnym”.
Od 36 godzin mamy chaos informacyjny. Przygotowaliśmy bardzo konkretne pytania do MON o podejmowanych działaniach, kiedy minister został powiadomiony o tym incydencie, dlaczego nie zwołano RZZK, czy systemy wykrywające drony pracowały właśnie na granicy
— powiedział.
Mamy informacje, że te systemy nie pracowały na granicy i że te działania były spóźnione. Potem nastąpiła fatalna lista pomyłek. Nie wiedzieliśmy, skąd ten dron wleciał, z jakiego kraju był to dron. Polskie państwo w tym zakresie nie zdało egzaminu, a Polacy byli pozostawieni sami sobie
— zaznaczył Łukasz Kmita.
Nie widać było zaangażowania władz państwowych. Dlatego chcemy zapytać wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dlaczego państwo nie zadziałało
— dodał.
