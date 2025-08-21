Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738312-poslowie-pis-z-kontrola-w-mon-mamy-coraz-wiecej-pytan

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.