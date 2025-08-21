WIDEO

Posłowie PiS z kontrolą w MON! "Mamy coraz więcej pytań"; "Chcemy zapytać wicepremiera, dlaczego państwo nie zadziałało"

Sprawdź Łukasz Kmita i Radosław Fogiel / autor: X/@pisorgpl
Łukasz Kmita i Radosław Fogiel / autor: X/@pisorgpl

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą w Ministerstwie Obrony Narodowej! „Niestety im dłużej czekamy, nie mamy więcej odpowiedzi ze strony ministerstwa, a mamy coraz więcej pytań - dlaczego ten obiekt nie został wykryty przez systemy radiolokacyjne, jakie systemy w ogóle były w użyciu” – zapytał poseł Radosław Fogiel na konferencji prasowej. „Chcemy zapytać wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dlaczego państwo nie zadziałało” – dodał Łukasz Kmita.

Radosław Fogiel zaznaczył, że razem z posłem Łukaszem Kmitą zapytają, jak te informacje docierały, czy zostały zwołane odpowiednie zespoły kryzysowe.

Za chwilę będziemy chcieli przeprowadzić kontrolę poselską w MON, żeby uzyskać odpowiedzi na te pytania, bo Polacy zasługują na to, żeby poznać te odpowiedzi

— mówił poseł PiS.

„Kompromitujące działania”

Wczoraj mieliśmy do czynienia z działaniami, które były kompromitacją. Nie mówimy o tym incydencie, bo takie sytuacje się zdarzają, ale sposób komunikacji, informowania i brak wykrycia przekroczenia przestrzeni powietrznej podaje w wątpliwość sposób zarządzania państwem

— podkreślił.

My dzisiaj, jako odpowiedzialna opozycja, wykonujemy funkcję kontrolną, chcemy uzyskać odpowiedzi na pytania i od tego dopiero uzależniamy nasze dalsze działania

— dodał Radosław Fogiel.

„Pracują w trybie wakacyjnym”

Poseł PiS Łukasz Kmita wskazał, że „można mieć wrażenie, że MON i osoby odpowiedzialne za polskie bezpieczeństwo pracują w trybie wakacyjnym”.

Od 36 godzin mamy chaos informacyjny. Przygotowaliśmy bardzo konkretne pytania do MON o podejmowanych działaniach, kiedy minister został powiadomiony o tym incydencie, dlaczego nie zwołano RZZK, czy systemy wykrywające drony pracowały właśnie na granicy

— powiedział.

Mamy informacje, że te systemy nie pracowały na granicy i że te działania były spóźnione. Potem nastąpiła fatalna lista pomyłek. Nie wiedzieliśmy, skąd ten dron wleciał, z jakiego kraju był to dron. Polskie państwo w tym zakresie nie zdało egzaminu, a Polacy byli pozostawieni sami sobie

— zaznaczył Łukasz Kmita.

Nie widać było zaangażowania władz państwowych. Dlatego chcemy zapytać wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dlaczego państwo nie zadziałało

— dodał.

