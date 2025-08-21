„Weto prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy wiatrakowej to słuszny ruch” - ocenił w rozmowie z PAP poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Jego zdaniem, zapisy ustawy były szkodliwe dla ludzi, którzy nie chcą mieszkać w pobliżu wiatraków.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.
Konfederacja popiera weto prezydenta
Tumanowicz pytany dziś przez PAP o opinię Konfederacji w sprawie weta prezydenta odpowiedział, że to „bardzo dobra decyzja”.
Uważamy, że to słuszny ruch
— dodał.
Ta ustawa jest po prostu szkodliwa dla ludzi. Polacy po prostu nie chcą mieszkać w pobliżu wiatraków, które obniżają wartość nieruchomości, więc wydaje się, że to jest po prostu mądry ruch prezydenta
— ocenił.
Pytany, czy Konfederacja poprze prezydencki projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, Tumanowicz odpowiedział, że najpierw musi się zapoznać z jej zapisami. Dodał, że samo zamrożenie cen energii, to jedynie „plaster na ranę” i rozwiązanie tymczasowe a ceny energii powinien kształtować rynek.
maz/PAP
