„Nie mam wiedzy, aby w tym zakresie się coś zmieniło. Co więcej, powiem, że prezydent, tak jak w przypadku innych swoich zapowiedzi i deklaracji, jest bardzo konsekwentny” - podkreślił podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, odnosząc się do propozycji wysłania wojsk na Ukrainę w ramach inicjatywy „NATO-light”. Jak zaznaczył, głowa państwa pozostaje konsekwentna w sprzeciwie wobec obecności polskich żołnierzy za wschodnią granicą. Poruszył również kwestię Rady Gabinetowej, która odbędzie się 27 sierpnia br.
Prezydent przeciwny wysłaniu polskiej armii na Ukrainę
Propozycja Włoch, według nieoficjalnych doniesień, przewiduje udzielenie szybkiego wsparcia Ukrainie w razie ponownego ataku ze strony Rosji. Bloomberg nazwał ją „NATO- light”.
Bogucki pytany przez dziennikarzy o ewentualne poparcie prezydenta dla tej koncepcji, przypomniał, że Karol Nawrocki jasno mówił, że nie zgadza się na obecność polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.
Nie mam wiedzy, aby w tym zakresie się coś zmieniło. Co więcej, powiem, że prezydent, tak jak w przypadku innych swoich zapowiedzi i deklaracji, jest bardzo konsekwentny
— powiedział prezydencki minister.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1275. dzień wojny na Ukrainie. Władze: Rosjanie zaatakowali Lwów dronami i rakietami, zginęła jedna osoba
— Salvini skrytykował pomysł Macrona: „Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę”
Szerokie rozmowy, jak doprowadzić do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, polskiego interesu, będą się toczyły 3 września w Waszyngtonie w relacji prezydent Nawrocki - prezydent Donald Trump
— zaznaczył szef kancelarii prezydenta.
Na ten dzień prezydent Nawrocki został zaproszony przez Trumpa do Białego Domu.
Według Bloomberga, propozycja „NATO- light” zobowiązywałaby kraje, które podpiszą bilateralne porozumienia z Kijowem, do udzielenia szybkiej odpowiedzi w razie ataku. Wśród opcji takiej odpowiedzi byłyby zapewnienie Ukrainie szybkiego wsparcia jej obrony, pomoc finansowa, wzmocnienie militarne, a także nałożenie sankcji na Rosję. Jak zaznaczył Bloomberg, nie jest jasne, czy plan ten przewiduje także wysłanie wojsk na Ukrainę przez poszczególne kraje europejskie.
Gotowość wysłania swoich wojsk na Ukrainę wyraziły m.in.: Francja i Wielka Brytania.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył wczoraj, że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę.
To jest stanowisko rządu nie od tygodnia, tylko od wielu miesięcy
— dodał.
Zaznaczył, że nasz kraj ma inne zadania, m.in. ochronę wschodniej flanki NATO oraz zabezpieczenie infrastrukturalne i logistyczne dla ewentualnej misji pokojowej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Wołodymyr Zełenski: Spotkanie z Władimirem Putinem mogłoby odbyć się w neutralnym kraju europejskim, a także w Turcji
— Węgry rozegrają to po mistrzowsku? Szijjarto: Jesteśmy gotowi, by zapewnić uczciwe i bezpieczne warunki rozmów Ukrainy i Rosji
Tematy podczas Rady Gabinetowej
Bogucki był również pytany, czy służba zdrowia będzie jednym z tematów poruszonych na Radzie Gabinetowej, zaplanowanej na 27 sierpnia.
Faktycznie jest tak, że pan prezydent mógłby zwoływać Rady Gabinetowe bardzo często, ponieważ w wielu sektorach i obszarach życia publicznego (.…) byłaby potrzeba tak naprawdę spojrzenia na ręce i zdyscyplinowania rządu
— ocenił Bogucki.
Jednak - jak przypomniał - najbliższa Rada Gabinetowa jest podzielona na trzy moduły, z czego przede wszystkim poruszone zostaną kwestie stanu finansów publicznych – w tym „gigantycznego, niespotykanego w historii” deficytu budżetowego.
Kolejnym wątkiem posiedzenia będą - jak mówił - projekty inwestycyjne, a przede wszystkim Centralny Port Komunikacyjny, będący „nawiązaniem do pierwszej inicjatywy prezydenckiej”. Jak podkreślił, projekty inwestycyjne są kwestią „naszych ambicji, rozwoju i przyszłości”.
Szef KPRP dodał, że wśród tematów na Radzie Gabinetowej znajdzie się również wątek budowy elektrowni atomowej w Polsce, tak aby przedyskutować go przed wylotem prezydenta Nawrockiego do Waszyngtonu i spotkaniem z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Natomiast trzeci moduł Rady Gabinetowej dotyczyć będzie - jak wymieniał - polskiego rolnictwa, czyli „działań, a właściwie wydaje się, braku tych działań ze strony rządu, jeżeli chodzi o zablokowanie umowy Mercosur”.
Zgadzam się, że takich tematów, jak kwestie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty, można wymieniać szereg, ale to jest decyzja pana prezydenta. Te trzy moduły to i tak jest bardzo dużo, żeby zająć się nimi podczas pierwszej Rady Gabinetowej
— mówił Bogucki.
Pierwsze posiedzenie Rady Gabinetowej od zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego jest zaplanowana na 27 sierpnia na godzinę 9.00.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na 27 sierpnia! Będzie dotyczyć budowy CPK, stanu finansów publicznych i rolnictwa
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738303-brak-zgody-prezydenta-ws-polskiej-armii-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.