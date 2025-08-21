Weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące ustawy wiatrakowej wzbudziło duży entuzjazm w mediach społecznościowych. „Bardzo dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego! Nie ma zgody na szantaż, nie ma zgody na wiatraki tuż przy domach. Klub Parlamentarny PiS jest gotowy w każdej chwili głosować za przyjęciem prezydenckiego projektu dotyczącego mrożenia cen energii. Im szybciej tym lepiej” - napisał na X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową.
Ustawa wiatrakowa - bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać - jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu, nie tylko względem prezydenta RP, ale także względem społeczeństwa
— mówił.
To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków
— podkreślił.
Prezydent jednocześnie ogłosił, że podpisał projekt zamrażający ceny energii elektrycznej. Zaznaczył, że większość parlamentarna i rząd mogą liczyć na akceptację ze strony prezydenta tam, gdzie rozwiązania prawne służą Polsce.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową! „Jest rodzajem szantażu względem społeczeństwa”. Padła propozycja ws. cen energii
— Tusk i Szłapka już atakują prezydenta po pierwszym wecie! „Zła wola albo niekompetencja. Niewykluczone, że jedno i drugie”. Celne riposty!
„Dobra decyzja”
Z decyzji prezydenta RP ws. ustawy wiatrakowej cieszy się wielu polityków i komentatorów.
Bardzo dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego! Nie ma zgody na szantaż, nie ma zgody na wiatraki tuż przy domach. Klub Parlamentarny PiS jest gotowy w każdej chwili głosować za przyjęciem prezydenckiego projektu dotyczącego mrożenia cen energii. Im szybciej tym lepiej
— napisał na X Mariusz Błaszczak.
Parada oszustów i Berlin dostali wścieklizny. Nie udało im się szantażem wymusić na prezydencie Karolu Nawrockim zgody na stawianie niemieckich wiatraków wokół naszych domów. Dziękuję Panie Prezydencie za weto ustawy wiatrakowej! A ceny energii Tusk może obniżyć w każdej chwili. Wystarczy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odrzuci zielony haracz, który przekracza już jedną trzecią rachunku za prąd. Wystarczy jedna decyzja Tuska, abyśmy płacili za energię znacznie mniej. Tylko czy Berlin się zgodzi?
— pyta Zbigniew Ziobro.
Dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zresztą jedyna możliwa. Ta ustawa to była ustawa o niemieckich wiatrakach, a nie obniżce cen energii. Dlatego tak Tusk i Motyka wyją. Teraz sprawdzam dla koalicji 13 grudnia, trzeba szybko procedować projekt pana prezydenta
— cieszy się poseł PiS Andrzej Śliwka.
Najpierw ograniczyli tarczę do 30 września 2025, później w niekonstytucyjny sposób dokleili przepisy tarczy do ustawy wiatrakowej, a teraz są zdziwieni, że Prezydent Nawrocki broni polskich rodzin przed wiatrakami 500 metrów od ich okien. Tarcza zostanie dziś skierowana przez Prezydenta Nawrockiego do Sejmu. Sejm już raz przyjął te przepisy doklejone do wiatraków. Niższe ceny prądu od października są w rękach rządzącej koalicji. Prezydent podpisze tarczę jak tylko zostanie przyjęta przez parlament
— napisał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Bezczelny szantaż wiatrakowych lobbystów nie przejdzie. Zapewnienie Polakom tańszej energii nie może iść w parze z masowym stawianiem wiatraków w pobliżu polskich osiedli. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własny projekt ustawy mrożącej ceny energii, bez lobbystycznych szantaży
— zapewnił wiceszef KPRP Adam Andruszkiewicz.
‼️Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową. Jak sam powiedział, to rodzaj szantażu ze strony rządu. Cwaniactwo Tuska ma swoje granice!
— oceniła Olga Semeniuk-Patkowska.
„Zmanipulowana narracja” koalicji
Tak zmanipulowana narracja nie przejdzie, choćbyście na głowie stawali 🙃 Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, której Polacy nie chcieli. Niestety tylko na tyle was stać
— wskazywał Michał Dworczyk, zamieszczając wpis Adama Szłapki, w którym napisał, że „Prezydent Karol Nawrocki zawetował tańszy prąd dla Polaków”.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową. Jednocześnie skierował do Sejmu projekt ustawy zamrażający ceny energii. Dobry ruch. Sejm zbiera się na początku września
— podkreślił Maciej Wąsik.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował szkodliwą ustawę wiatrakową!
— napisała Jadwiga Wiśniewska.
Brawo dla prezydenta Karola Nawrockiego za weto dla wiatraków. Jeśli Tusk i spółka chcą je obok domów, niech stawiają na własnych podwórkach. Ten szantaż legislacyjny rządu idealnie obnażał prawdziwe intencje tej ekipy, stawiał Polaków i Prezydenta przed dylematem „albo będzie zgoda na wyprowadzanie pieniędzy dla niemieckich firm, albo będziecie płacić wysokie rachunki”. Prezydencka ustawa ws. mrożenia cen energii powinna zostać przyjęta jeszcze w sierpniu!
— ocenił Mateusz Kurzejewski.
Prezydent Karol Nawrocki uciął temat. Zawetował ustawę wiatrakową, wyrzucił lobbystyczne wrzutki i zostawił tylko przepisy o zamrożeniu cen energii. Teraz piłka jest po stronie parlamentu, a on jest gotów podpisać czysty projekt. Bez dealów, bez wiatrakowego lobby
— punktował Marcin Czapliński.
„Chłam”
Prezydent zawetował „ustawę wiatrakową” do której celowo włożyliście ceny prądu by go zaszantażować. Jednak Prezydent ośmieszył was, bo równolegle złożył jako własny projekt dokładnie tą część ustawy która dotyczy obniżek cen prądu. Poniższy toporny spin Adam Szłapki jest zaś przeznaczony tylko dla kretynów, zarówno w warstwie merytorycznej jak i wizualnej. Aż dziw, że facet za niezłą kasę przeznaczoną na politykę medialną w KPRM jest w stanie produkować tylko taki chłam…
— napisał b. szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.
Rząd Tuska przyjął taktykę szantażowania społeczeństwa, byle zrealizować swoje wiatrakowe interesy. Pan Prezydent słusznie mówi im „sprawdzam”, składając oddzielny projekt dot. zamrożenia cen energii. Niech Tusk i jego banda w końcu się nauczą, że z Polakami nie rozmawia się przez szantaż
— wyjaśniała Anna Gembicka.
Oni naprawdę mają wyborców za idiotów. 😡 Dokleili do przepisów mrożących ceny prądu ustawę lobbystów wiatrakowych i liczyli, że nikt się nie zorientuje? Prezydent zawetował ustawę i natychmiast skierował do Sejmu wyjęte z niej przepisy o tańszym prądzie, bez wrzutek wiatrakowych. Wystarczy je szybko przyjąć! Platformo nie blokuj prezydenckiej inicjatywy o tańszym prądzie dla Polaków ‼️ Swoją drogą - od początku mówiliśmy, że ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku, a nie tylko do września. No ale wtedy zakładali, że wygra Trzaskowski i będą mogli podnosić Polakom ceny bez żadnych konsekwencji…
— przypomniał Marcin Horała.
Stanowcze weto dla szkodliwej ustawy wiatrakowej i realna troska o Polaków poprzez ustawę zamrażającą ceny energii. Tak wygląda odpowiedzialne przywództwo ❗️👇
— napisał b. szef Orlenu Daniel Obajtek.
Prezydent RP Karol Nawrocki stojący na straży prawa i reprezentujący interesy Polaków nie będzie szantażowany lobbystycznymi wrzutkami wspieranymi przez rząd. Projekt ustawy mrożącej ceny prądu trafia do Sejmu. Ten sam który znalazł się w ustawie uchwalonej przez Sejm, do której doklejono wiatrak
— podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
CZYTAJ TEŻ:
— Nagła odwaga po odejściu z rządu. Kołodziejczak krytykuje ustawę wiatrakową. „Ludzie nie chcą mieszkać między fabrykami prądu”
— Ustawa wiatrakowa. Anna Trzeciakowska: Zawetować bez litości. To, co w tej ustawie zostało zaprojektowane, to gruby skandal
— Leśkiewicz: Na biurku prezydenta leży 38 ustaw, w tym wiatrakowa, która jest faulem ze strony rządzących. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji
— Kołodziejczak: Prezydent powinien nie podpisać ustawy wiatrakowej. Motyka niech puknie się w głowę i sam zamieszka między wiatrakami
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738301-entuzjazm-po-zawetowaniu-ustawy-wiatrakowej-komentarze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.