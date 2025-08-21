Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową! Jednocześnie ogłosił, że podpisał projekt zamrażający ceny energii elektrycznej. „Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” - zaatakował premier Donald Tusk na platformie X. Jego wpis spotkał się z celnymi ripostami!
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jednocześnie przekazał, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.
Nie zgodzę się nigdy na rodzaj szantażu wokół wiatraków i wiązaniu tego z cenami za energię elektryczną
— wyjaśniała głowa państwa.
Tusk już szarżuje!
Choć milczał przez cały wczorajszy dzień, gdy Polska żyła sprawą rosyjskiego drona, który spadł na polską ziemię, na tę wiadomość o wecie premier Donald Tusk zareagował błyskawicznie. I jak można było się spodziewać, ofensywnie i bezczelnie!
Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy
— zagrzmiał Tusk w swoim wpisie.
„Rozumiemy to rozgoryczenie”
Wpis szefa rządu doczekał się licznych reakcji, w których wypunktowano jego polityczny szantaż i hipokryzję.
Jeśli Pan myśli, że Polacy nie widzą waszej tandetnej zagrywki, to jest Pan w błędzie. Projekt ustawy o tańszym prądzie macie na stole. Śmiało, przyjmujcie. Tylko tym razem bez wrzutki o wiatrakach
— zaznaczył Piotr Müller, europoseł PiS, były rzecznik rządu.
Zaglosuje Pan „ZA” prezydenckim projektem ustawy obniżającej Polakom(w tym Panu) ceny energii elektrycznej?
— zapytał eurodeputowany Bogdan Rzońca.
Próbowaliście Prezydenta złapać w prymitywną pułapkę. Macie w nosie Polskę i Polaków. Interes lobby wiatrakowego próbowaliście przemycić pod pretekstem zamrożenia cen prądu. Dziękuję Panie Prezydencie za to weto i za odrębny projekt ustawy w sprawie prądu!
— podkreślił europoseł, były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.
Rozumiemy to rozgoryczenie, że Pana mocodawcy nie będą mogli opychać Polsce szkodliwych i paskudnych wiatraków. Proszę się cieszyć okresem dobrego fartu – bo zostały z niego tylko dwa lata
— napisał Konrad Berkowicz z Konfederacji.
Z Was są po prostu gamonie. Inaczej nie da się tego nazwać. Robicie wrzutkę do ustawy wiatrakowej, Prezydent to wetuje plus składa własną ustawę TYLKO o obniżce prądu. I teraz co. Albo przyjmiecie i Prezydent na tym zyska, albo odrzucicie i Polacy będą pamiętać, że to przez Was
— wskazał Adam Czarnecki, przedstawiciel stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Kto miał złą wolę, ten miał
— podkreślił dziennikarz Łukasz Żygadło.
Ok, tweet napisany, można dalej się urlopować!
— napisano na profilu PRZEkanał.
Prezydent Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, która tak naprawdę jest próbą szantażu. Co więcej, zawierała ona lobbystyczne poprawki zgłoszone w Senacie przez senatora, który właśnie został skazany przez sąd na 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jednocześnie prezydent prześle do Sejmu projekt ustawy o mrożeniu cen energii elektrycznej na IV kw. tego roku, zawierający dokładnie takie same zapisy, jakie w zawetowanej ustawie zawarła Rada Ministrów, można ją uchwalić bez problemu na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Panie premierze nie wypada człowiekowi sprawującemu taką funkcję, tak ostentacyjnie mijać się z prawdą
— zaznaczył poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Dlaczego nie może Premier pokazać dobrej woli i oddzielić tematu wiatraków od kwestii mrożenia cen energii w ostatnim kwartale?
— zapytał Adam Wojtkowiak.
Czyli naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i realne zagrożenie bezpieczeństwa Polaków nie było na tyle ważne, żeby przerywać urlop. Okazało się, że dopiero naruszone interesy niemieckich lobbystów obudziły premiera Tuska. Czy ktoś jest zaskoczony?
— zapytał Artur Ceyrowski z wPolsce24.tv.
Rzecznik rządu też otrzymał odpowiedź
W prezydenta postanowił uderzyć również rzecznik rządu Adam Szłapka. I on także otrzymał dobitne odpowiedzi ze strony prezydenckich ministrów!
Nie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która była szantażem wobec Prezydenta i przede wszystkim Polaków. Do parlamentu wpłynie prezydencki projekt zamrażający ceny prądu. Jakie będą ceny energii od października zależy tylko i wyłączenie od rządzącej koalicji. Wracajcie z urlopów i pracujcie!
— wezwał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP, odpowiadając na wpis Adama Szłapki, że „prezydent Karol Nawrocki zawetował tańszy prąd dla Polaków”.
Szanowny Panie, koszmarne to są wasze manipulacje. Już chyba tylko wy im ulegacie. Przestańcie mówić, zacznijcie pracować. Zajmijcie się projektem ustawy Pana Prezydenta mrożącej ceny prądu, by ulżyć portfelom Polaków
— podkreślił rzecznik prezydenta Ragał Leśkiewicz.
