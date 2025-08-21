TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szczurek-Żelazko: Ignorancka wypowiedź Szczerby o onkologii świadczy o tym, że ten rząd ma w nosie problemy Polaków

”To już jest naprawdę odrażający sposób zachowywania się przedstawicieli obecnej koalicji 13 grudnia. To, co oni wyprawiają, naraża nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale też i życie i zdrowie pacjentów” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka PiS, była wiceminister zdrowia, komentując słowa europosła KO Michała Szczerby o onkologii.

Tadeusz Płużański pytał na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Kontra” b. wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko o skandaliczne słowa europosła KO Michała Szczerby. Polityk partii Donalda Tuska stwierdził, że jeśli ktoś został odesłany z oddziału onkologii szpitala w Koninie, to powinien po prostu znaleźć sobie inną placówkę.

Skandaliczna wypowiedź, którą zresztą w toku dalszej dyskusji zripostowaliśmy. To świadczy…

