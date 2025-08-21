Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył już 22 ustawy nadesłane do KPRP przez parlament. Decyzje będę podejmować kierując się hasłem: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy - mówił, zachęcając jednocześnie większość parlamentarną i rząd, aby kształt proponowanych ustaw konsultować z prezydentem na etapie prac. Wśród podpisanych ustaw znalazły się dot. weteranów działań poza granicami RP, karty nauczyciela, emerytur czerwcowych, a także ustawy deregulacyjne. Jest za to weto do tzw. ustawy wiatrakowej!
Rosyjski dron w Polsce
Prezydent Nawrocki swoje oświadczenie rozpoczął od incydentu naruszenia polskiej granicy powietrznej, tzw. sprawy rosyjskiego drona.
Zapewniam, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. BBN i monitoruje całą sprawę, i będziemy ją wyjaśniać w KPRP w kolejnych dniach i tygodniach
— podkreślił.
„22 ustawy zostały rozpatrzone”
Zaznaczył, że „w ostatnim tygodniu wspólnie z ministrem Boguckim i z całą kancelarią prezydenta analizowali wszystkie ustawy wysłane do KPRP przez polski parlament”.
Chciałem oświadczyć, że 22 ustawy zostały rozpatrzone. To pierwsze ustawy, które podpisuję jako prezydent Polski. W związku z tym to doskonała okazja, aby przestawić pewną emocję, która będzie funkcjonować w najbliższych latach. Nie będzie tajemnicą dla nikogo, że wszystkie ustawy analizowane przez prezydenta i KPRP będą odnosić się nie tylko do hasła wyborczego, ale do pewnej emocji: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Nie interesuje mnie emocja parlamentarna, oczywiście śledzę dyskusję w parlamencie. W każdej decyzji będę odwoływał się do społecznej emocji, którą reprezentuję
— mówił Karol Nawrocki.
Przypomniał, że decyzja prezydenta Polski „w polskim systemie konstytucyjno-prawnym, w polskim systemie demokratycznym, jest jednym z podmiotów funkcjonowania porządku ustawowego w Polsce”, niezależnie od tego czy jest to weto, czy akceptacja ustawy.
Prezydent zachęcał „większość parlamentarną i polski rząd”, do tego, aby „kształt ustaw proponowanych prezydentowi Polski konsultować już na etapie prac parlamentarnych”. Jak dodał, przy dobrej współpracy, przy zaangażowaniu ministrów, z całą pewnością doprowadzi to do sytuacji, w której wet będzie mniej.
Karol Nawrocki przypomniał też, że prezydent „nie musi uzasadniać swoich decyzji w odniesieniu do ustaw”, natomiast - jak wyjaśnił - wspólnie ze swoją kancelarią będą „dochowywać tego dobrego zwyczaju, że prezydent Polski uzasadnia każdą swoją decyzję w odniesieniu do ustaw”.
Został podpisany cały szereg ustaw zaproponowanych przez polski parlament. Pierwszą ustawą, którą podpisałem, jest ustawa o weteranach działań poza granicami RP. To ustawa, która jest dobra dla polskiego żołnierza. Jest tam szereg rozwiązań, które uznaję za dobre. Bez najmniejszych wątpliwości podpisałem też ustawę, która odnosi się do karty nauczyciela. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie, ale które było także wynikiem zaangażowania związków zawodowych. Wśród tych 21 ustaw, które spotkały się z moją akceptacją, jest też ustawa ws. emerytur czerwcowych czy ustawy deregulacyjne, które zamierzam w całej swojej kadencji wspierać
— wskazał prezydent.
„Jedną ustawę zawetowałem”
Nie wszystkie te ustawy zostały podpisane. Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się zawetować. Jest to ustawa wiatrakowa. To rodzaj szantażu większości parlamentarnej i rządu nie tylko względem Prezydenta RP, ale również względem społeczeństwa. Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej. Aby obniżyć ceny energii elektrycznej, musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc na ETS, musimy odchodzić od Zielonego Ładu. I próba konstrukcji medialnej, konstrukcji publicznej, że za sprawę wiatraków i w ogóle całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć ceny, jest złym założeniem
— wyjaśnił Karol Nawrocki.
W tej ustawie nie to najbardziej mnie zaniepokoiło, ale fakt, że wiele ludzi w całej Polsce, wiele gospodarstw rolnych, domowych, wielu społeczników przeciwko tej ustawie protestowało. To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. I zmniejszenie odległości, odejście od zasady 10H, zmniejszenie odległości do 500 m, nie jest rzeczą akceptowalną społecznie, a ja jestem głosem Polaków. I tak patrzę na wszystkie ustawy, które są mi przedstawiane
— mówił.
Karol Nawrocki zaznaczył, że większość parlamentarna i rząd mogą liczyć na akceptację ze strony prezydenta tam, gdzie rozwiązania prawne służą Polsce.
Jednak tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głos społeczny, jak przy ustawie wiatrakowej, prezydent Polski zawsze będzie stawał po stronie społecznej. W związku z tym ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym, została zawetowana
— podkreślił prezydent Nawrocki.
Zagrożenia dla logistyki
Moja decyzja wynika też z faktu, że zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwem Infrastruktury, bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej, ja przypominam, że prezydent Polski jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, też widziało w tej ustawie pewne zagrożenia dla logistyki, dla infrastruktury, dla sił powietrznych, a Ministerstwo Infrastruktury zwracało uwagę na fakt zagrożeń w bezpieczeństwie jazdy samochodowej dla w okolicach dróg. Jednak te opinie także nie zostały przyjęte w Senacie, gdzie do tej ustawy dopisywano rzeczy, które wskazywały na jasny lobbing środowisk biznesowych środowisk korporacyjnych, także tych zza naszej zachodniej granicy
— powiedział Karol Nawrocki.
Więc ja podzielam tutaj pogląd Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury. A fakt, że te poprawki były wprowadzane przez senatora, który niedawno został w pierwszej instancji skazany wyrokiem pięciu lat pozbawienia wolności, powinien dać także opinii publicznej wiele do myślenia. Także staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać kwestie cen energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi. W tej ustawie, która została zawetowana. Są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii
— wskazał.
To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta. Więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat. A ja od 24 września będę w gotowości, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych. W tej ustawie były także rozwiązania, nad którymi dzisiaj pan minister Bogucki i pan minister Rabenda będą się pochylać razem z branżą biogazową
— zaznaczył prezydent Nawrocki.
„Nie zgodzę się nigdy na rodzaj szantażu”
Oczywiście wspieramy ten wysiłek i ekspertów, i przedstawicieli branży biogazowej, która także daje możliwość zwiększenia katalogu czy palety odnawialnych źródeł energii. W tych źródłach, odnawialnych źródłach energii musi być miejsce i dla biogazowni, i także dla wiatraków w polskim bilansie energetycznym, i dla czarnego złota, czyli dla polskiego węgla i mam nadzieję, że w przyszłości także dla polskiego atomu. A więc dzisiaj odbędzie się spotkanie z ekspertami właśnie z branży biogazowni i przygotujemy konkretne rozwiązania, które mam nadzieję będą miały dobry wpływ na polski sektor energii elektrycznej
— mówił prezydent.
Więc przy zawetowaniu tej ustawy poświęciliśmy uwagę tym rozwiązaniom, które uznajemy za dobre, ale nie zgodzę się nigdy na rodzaj szantażu wokół wiatraków i wiązaniu tego z cenami za energię elektryczną. Jednocześnie, gdy jesteśmy właśnie w tym zakresie tematycznym, chciałem wszystkich przekonać, że zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce, stać nas na to była niższa i aby Polacy odczuli spodziewaną ulgę. Nie można jednak łączyć tego z szantażem branży lobbystycznej i polityków, którzy wprowadzali tego typu rozwiązania w polskim Senacie
— dodał Karol Nawrocki.
