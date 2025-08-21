Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową! „Ustawa wiatrakowa - bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać - jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu, nie tylko względem prezydenta RP, ale także względem społeczeństwa” - mówił. „To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków” - podkreślił. Prezydent jednocześnie ogłosił, że podpisał projekt zamrażający ceny energii elektrycznej.
Weto prezydenta Nawrockiego
Jak podkreślił w oświadczeniu dla mediów prezydent Nawrocki, „dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej”.
Aby obniżyć ceny energii elektrycznej musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc na ETS, musimy odchodzić od Zielonego Ładu. I próba konstrukcji medialnej, konstrukcji publicznej, że za sprawę wiatraków i w ogóle całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć ceny, jest złym założeniem
— wyjaśniał.
W tej ustawie nie to najbardziej mnie zaniepokoiło, ale fakt, że wiele ludzi w całej Polsce, wiele gospodarstw rolnych, domowych, wielu społeczników przeciwko tej ustawie protestowało. To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. I zmniejszenie odległości, odejście od zasady 10H, zmniejszenie odległości do 500 m, nie jest rzeczą akceptowalną społecznie, a ja jestem głosem Polaków. I tak patrzę na wszystkie ustawy, które są mi przedstawiane
— podkreślała głowa państwa.
Karol Nawrocki zaznaczył, że większość parlamentarna i rząd mogą liczyć na akceptację ze strony prezydenta tam, gdzie rozwiązania prawne służą Polsce.
Jednak tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głos społeczny, jak przy ustawie wiatrakowej, prezydent Polski zawsze będzie stawał po stronie społecznej. W związku z tym ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym, została zawetowana
— mówił.
Moja decyzja wynika też z faktu, że zgadzam się ze stanowiskiem MON i Ministerstwa Infrastruktury. (…) MON widziało w tej ustawie pewne zagrożenia dla logistyki, dla infrastruktury, dla sił powietrznych, a Ministerstwo Infrastruktury zwracało uwagę na fakt zagrożeń w bezpieczeństwie jazdy samochodowej w okolicach dróg. Jednak te opinie także nie zostały przyjęte w Senacie, gdzie do tej ustawy dopisywano rzeczy, które wskazywały na jasny lobbing środowisk biznesowych, środowisk korporacyjnych, także tych zza naszej zachodniej granicy. Podzielam tutaj pogląd MON i MI, a fakt, że te poprawki były wprowadzane przez senatora, który niedawno został w I instancji skazany wyrokiem 5 lat pozbawienia wolności, powinien dać także opinii publicznej wiele do myślenia
— argumentował prezydent.
Dlatego - jak wskazywał - stoi on „po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać kwestię cen energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi”.
Projekt zamrażający ceny energii elektrycznej
Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że w zawetowanej ustawie są rozwiązania, które spotykają się z jego uznaniem. Chodzi o zamrożenie cen energii elektrycznej.
O którą wołam od początku roku 2025, jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta. Więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych
— mówiła głowa państwa. Dodał, że „w tej ustawie były także rozwiązania, nad którymi dzisiaj pan minister Bogucki i pan minister Rabenda będą się pochylać razem z branżą biogazową”.
Oczywiście wspieramy ten wysiłek i ekspertów, i przedstawicieli branży biogazowej, która także daje możliwość zwiększenia katalogu czy palety odnawialnych źródeł energii. W tych źródłach, odnawialnych źródłach energii musi być miejsce i dla biogazowni, i także dla wiatraków w polskim bilansie energetycznym, i dla czarnego złota, czyli dla polskiego węgla i mam nadzieję, że w przyszłości także dla polskiego atomu. A więc dzisiaj odbędzie się spotkanie z ekspertami właśnie z branży biogazowni i przygotujemy konkretne rozwiązania, które mam nadzieję będą miały dobry wpływ na polski sektor energii elektrycznej
— mówił prezydent.
Więc przy zawetowaniu tej ustawy poświęciliśmy uwagę tym rozwiązaniom, które uznajemy za dobre, ale nie zgodzę się nigdy na rodzaj szantażu wokół wiatraków i wiązaniu tego z cenami za energię elektryczną. Jednocześnie, gdy jesteśmy właśnie w tym zakresie tematycznym, chciałem wszystkich przekonać, że zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce, stać nas na to była niższa i aby Polacy odczuli spodziewaną ulgę. Nie można jednak łączyć tego z szantażem branży lobbystycznej i polityków, którzy wprowadzali tego typu rozwiązania w polskim Senacie
— dodał Karol Nawrocki.
