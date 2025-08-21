Dziś miała miejsce konferencja prasowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szefowa resortu Marta Cienkowska poinformowała, że zleciła kontrolę w siłowo przejętych mediach publicznych - neo-TVP i neo-Polskim Radiu. „Chcemy się dowiedzieć, czy przez ostatnie półtora roku rozchód środków finansowych był odpowiedni i zgodny z misją, które te podmioty mają wpisane w swoje statuty. Wynik przeprowadzonych działań kontrolnych przedstawimy maksymalnie za dwa miesiące” - powiedziała.
Ministerstwo kultury skupia się na historii
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister kultury Marta Cienkowska przedstawiła plany i bieżące projekty resortu. Jak poinformowała, trwają prace nad strategią wspierania kultury pamięci.
Od dwóch dekad obserwujemy rosnące zainteresowanie społeczeństwa przeszłością. Wzrasta liczba i popularność muzeów historycznych, różnorodne praktyki upamiętniania stają się coraz ważniejszym symbolem budowania wspólnoty
— powiedziała.
Szefowa MKiDN zwróciła uwagę, że „ten boom pamięciowy” niesie za sobą także zagrożenia - zarówno ze strony podmiotów zewnętrznych, zainteresowanych dezinformacją, jak i w kraju, gdzie stosunek do przeszłości staje się źródłem polaryzacji.
W najbliższych latach z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy obserwowali sztuczne podsycanie konfliktów wokół pamięci inicjowane z zewnątrz
— stwierdziła.
Cienkowska podkreśliła, że państwo polskie potrzebuje spójnej, przemyślanej i długofalowej polityki historycznej.
Potrzebujemy polityki historycznej opartej na prawdzie, nawet jeśli bywa ona bardzo trudna. Potrzebujemy polityki historycznej, która w pełni wykorzysta inwestycje w obszarze pamięci poczynione w ostatnich latach
— wskazała.
Dodała, że polityka historyczna Polski powinna znieść fałszywą opozycję między przeszłością i przyszłością.
Potrzebujemy w końcu polityki historycznej, która wyraźnie zaznacza europejski charakter naszej tożsamości
— podsumowała ministra.
Warto byłoby więc zapytać, czy to co wyczynia w tej sferze obecny szef Instytutu Pileckiego Krzysztof Ruchniewicz, to ma być właśnie „polityka historyczna oparta na prawdzie”?!
Co dalej z mediami publicznymi?
Minister Cienkowska poinformowała też o działaniach resortu w sferze medialnej.
To, co udało nam się zrobić i o co poprosiliśmy, to przeprowadzenie audytów finansowych w państwowych spółkach medialnych, w tym audyt w Telewizji Polskiej
— powiedziała.
Jak dowiedziała się PAP, chodzi o TVP i rozgłośnie radiowe.
Chcemy się dowiedzieć, czy przez ostatnie półtora roku rozchód środków finansowych był odpowiedni i zgodny z misją, które te podmioty mają wpisane w swoje statuty. Wynik przeprowadzonych działań kontrolnych przedstawimy maksymalnie za dwa miesiące
— zapowiedziała szefowa MKiDN.
Pytana o prace nad ustawą medialną, Cienkowska powiedziała, że „jest napisana”.
Mam nadzieję, że za moment zostanie wpisana do wykazu prac rządu. Jesteśmy w rozmowach z ministrem Andrzejem Domańskim co do finansowania mediów publicznych
— dodała.
Przypomniała, że „od 8 sierpnia jesteśmy zobowiązani do tego, by wdrożyć Europejski Akt o Wolności Mediów”.
xyz/PAP/wPolityce.pl
