Radosław Sikorski skomentował na X wyniki ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym KO przegoniła po długim czasie PiS. „Dziękujemy za zaufanie. Zatrzymamy faszystowską falę” - napisał szef MSZ. Co ciekawe, triumfalny ton Sikorskiego nie koresponduje z matematycznym przeliczaniem mandatów, z którego wynika, że KO nie miałaby w Izbie większości z żadnym z dotychczasowych koalicjantów.
Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem 28,1 proc., a Prawo i Sprawiedliwość uplasowałoby się na drugim miejscu z wynikiem 27,4 proc. - wynika z opublikowanego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości.
Jak zaznacza WP, Koalicja Obywatelska wskoczyła na pozycję lidera po dłuższym czasie; przez wiele tygodni to PiS wyprzedzał w sondażach KO, z coraz większą przewagą. Ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego przez United Surveys z końca lipca. W przypadku PiS jest natomiast spadek o 0,9 pkt proc.
Na trzecim miejscu w sondażu dla WP uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to przez ostatnie tygodnie odnotowywało wzrost poparcia, ale względem ostatniego badania straciło 0,1 pkt proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), która jako ostatnia znalazłoby się w Sejmie.
Sikorski nie zna matematyki?
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z zadowoleniem przyjął wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski i zapewnił w swoim stylu, że jego środowisko zatrzyma fantomową „faszystowską falę”.
Dziękujemy za zaufanie. Zatrzymamy faszystowską falę
— napisał na X Radosław Sikorski.
Triumfalno-absurdalny ton Radosława Sikorskiego nie koresponduje jednak z matematyką, gdyż według przelicznika mandatów KO i Lewica wcale nie miałyby większości w nowym Sejmie.
