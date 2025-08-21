Ważna zmiana instytucjonalna! Podjęto wysiłki nad opracowaniem nowej formuły współpracy prezydenta RP z parlamentem. „To zadanie, które powierzyłem dwójce posłów, byłych ministrów, Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk” - napisał na X prezydent Karol Nawrocki. „Dobra współpraca Parlamentu z Prezydentem może, i powinna być, jednym z fundamentów kreowania sprzyjającego rozwojowi Polski otoczenia legislacyjnego” - ocenił Szynkowski vel Sęk.
Głowa państwa poinformowała o zasadniczych zmianach w mediach społecznościowych.
Przygotowanie nowej formuły współpracy Prezydenta RP z parlamentem – to zadanie, które powierzyłem dwójce posłów, byłych ministrów, Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk. Dziękuję za podjęcie tego wyzwania!
— napisał na X prezydent RP.
Projekty rozwojowe
Informację potwierdził też były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, który dodał, że nowa inicjatywa pozwoli wypełnić bardzo istotną niszę dotyczącą otoczenia legislacyjnego, celem którego będzie lepsza współpraca w kontekście projektów rozwojowych.
Dziękuję za zaufanie Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ❗💪 Dobra współpraca Parlamentu z Prezydentem może, i powinna być, jednym z fundamentów kreowania sprzyjającego rozwojowi Polski otoczenia legislacyjnego. W duchu wsłuchiwania się w różne racje i argumenty. Dyplomacja parlamentarna może stanowić ponadto ważne, uzupełniające narzędzie obrony naszego interesu poza granicami kraju oraz „nasłuchu”, pozwalającego lepiej obrazować sytuację polityczną u naszych partnerów. Do dyspozycji Panie Prezydencie w służbie Rzeczpospolitej ❗
— zapewnił na platformie X Szymon Szynkowski vel Sęk.
Wsłuchiwanie się w parlamentarzystów
Były wiceminister infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podkreślił, że nowa inicjatywa świadczy o chęci wsłuchiwania się nowego prezydenta w głos parlamentarzystów.
Dziękuję za zaufanie Panie Prezydencie. Wierzę, że aktywna Prezydentura może znaleźć wsparcie w Parlamencie dla całego szeregu dobrych dla Polski inicjatyw. To również niezwykle cenne, że Prezydent Karol Nawrocki chce wsłuchiwać się w głos parlamentarzystów, a więc reprezentowanych przez nich wyborców. Po pierwsze Polska❗️
— stwierdził na X Marcin Horała.
CZYTAJ TEŻ:
— Minister Bogucki: „Potrzebna jest nowa konstytucja. (…) Prezydentowi Nawrockiemu bliżej dziś do systemu prezydenckiego”
— Prezydent Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na 27 sierpnia! Będzie dotyczyć budowy CPK, stanu finansów publicznych i rolnictwa
— Rząd Tuska abdykował z dyplomacji? Rafał Leśkiewicz: Przerzucanie odpowiedzialności na prezydenta za nieobecność w USA jest niepoważne
— Prezydent Nawrocki: „Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności”. Mocne słowa o sędziach i zapowiedź powołania rady ds. naprawy ustroju!
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738283-bedzie-nowa-formula-wspolpracy-prezydenta-z-parlamentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.