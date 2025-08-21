Szpital w Koninie (woj. wielkopolskie) czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny. W opinii posła KO Michała Szczerby chorzy powinni znaleźć inną placówkę na terenie województwa. Jego słowa wywołały lawinę komentarzy.
Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego
— powiedział Michał Szczerba w studiu Polast News.
Politycy nie kryją zdziwienia poziomem pogardy dla chorych ze strony Michała Szczerby. Nawet późniejsza refleksja polityka KO niewiele pomogła.
Pacjenci onkologiczni nie mogą zostać pozbawieni opieki. Nigdy! O sprawie tymczasowego zawieszania przyjmowania przyjęć do szpitala w Koninie, dowiedziałem się w trakcie programu „Debata Gozdyry”. Sprawa szpitala i finansowania świadczeń musi być pilnie wyjaśniona. Wiem jak w tej chorobie ważny jest czas. Nie można stracić ani jednego dnia. Jednak moja wypowiedź o konieczności znalezienia przez pacjentów innych placówek była niewłaściwa i za nią przepraszam. Także wobec prowadzącej, którą przepraszam. Zrobię wszystko, by placówka w Koninie miała zapewnione odpowiednie środki, by natychmiast wznowić leczenie
— napisał Szczerba.
„Ależ znieczulica!!!”
Posłuchajcie tego koniecznie! Podejście prominentnych działaczy PO do osób chorych - niech znajdą sobie inny szpital. Po prostu brak słów
— wskazał Michał Dworczyk.
Bezczelność tej władzy przekracza kolejne granice. Tym razem Michał Szczerba
— napisał Paweł Jabłoński.
Onkologia to wyścig z czasem. Kto mówi pacjentom „idźcie gdzie indziej”, sam nie ma miejsca w polityce odpowiedzialnego państwa
— podkreśliła Katarzyna Sójka, była minister zdrowia.
Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano… Wsiadam w Koninie do autobusu, a potem już tylko Żychlin, Żdżary, Kępina, Tuliszków, Wymysłów, Grzymiszew, Albertów, Słodków, Obrzębin, Turek, Dziadowice, Malanów Zbiersk, Nowy Kiączyn, Stawiszyn, Piątek Mały, Anielin, Witoldów, Russów, Kolonia Kokanin, Czajków, Niedźwiady i już jestem w Kaliszu. Ewentualnie, jak mam na 9, to wsiadam o 5:30 w pociąg do Wrześni, we Wrześni przesiadam się w pociąg do Jarocina, z Jarocina jadę do Ostrowa Wielkopolskiego, a potem już prosta droga - Z Ostrowa do Kalisza
— zadrwił Patryk Słowik.
Ależ znieczulica!!! Michał Szczerba, europoseł, który reprezentuje nas w Brukseli o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów przez szpital onkologiczny w Koninie. „Jeśli ktoś został odesłany z Konina niech natychmiast sobie znajdzie inny szpital na terenie województwa Wielkopolskiego”
— napisała Joanna Miziołek.
Buta, arogancja, bezczelność. Nie ma słów, które potrafiłyby opisać wściekłość na to, co się dzieje i jak na to reaguje przedstawiciel władzy. Osoby, które walczą z nowotworem nie mogą czekać. Że w systemie ochrony zdrowia brakuje 20 mld zł i część szpitali przestanie przyjmować pacjentów w okolicach sierpnia/września władza wie od zeszłego roku. Wie, bo im o tym mówili eksperci, mówiłam też ja. W grudniu składałam poprawkę do budżetu, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Odrzucili je. A potem procedowali ustawy obniżające składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, żeby jeszcze bardziej wypatroszyc ten system. Minister finansów mówił wówczas, że ma wolno leżące kilka mld zł w budżecie, żeby te dziurę załatać. Panie Ministrze Domański! Proszę przesunąć te środki dla chorych już dzisiaj!
— wezwała Marcelina Zawisza.
Politycy muszą stać z obywatelami w równych kolejkach po Opiekę Zdrowotną. Bez tego, będą mówić takie rzeczy. Co gorsza - dalej będą robić to samo, bo dla nich problemu nie ma
— wskazała Anna Bazydło.
Całkowity cynizm, zobojętnienie i bezczelność. Ta strona właśnie w taki sposób traktuje ludzi. A wiecie co będzie dalej? Dziś i w następnych dniach Michał Szczerba będzie z wielkim gniewem twierdził, że nic takiego nie powiedział, że to wszystko fejk i generalnie wina Pis. Zakład?
— zapytał Artur Czapliński.
