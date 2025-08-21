Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara przedstawił na konferencji prasowej raport finansowy za I półrocze 2025 roku. Do sprawy odniósł się były szef koncernu Daniel Obajtek. „Kolejny raport finansowy Grupy ORLEN i znów nie za bardzo jest się czym chwalić w porównaniu z tym, jakie wyniki my wypracowywaliśmy: Przychody ze sprzedaży W DÓŁ. I półrocze 2025: 134 mld zł, I półrocze 2023: 185 mld zł. Zysk netto W DÓŁ. I półrocze 2025: 5,9 mld zł, I półrocze 2023: 13,7 mld zł” - skomentował na X.
ORLEN podaje dane z I półrocze 2025
Zysk netto Grupy Orlen w I półroczu br. wyniósł 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł wobec tego samego okresu 2024 r.
— podał w dziś koncern w skonsolidowanym raporcie okresowym.
Według koncernu inwestycje w pierwszym półroczu br. wyniosły blisko 14 mld zł.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: U Tuska po staremu. Chwali się farmami wiatrakowymi na Bałtyku. Zapomniał wymienić dwóch nazwisk: Obajtek i Morawiecki
Obajtek reaguje na raport ORLENu
Były prezes Orlenuu Daniel Obajtek postanowił skomentować raport finansowy koncernu. Zamieścił na portalu X wpis, gdzie porównuje wyniki, które po sobie zostawił, z tym, w jakiej kondycji znajduje się obecnie Orlen.
Kolejny raport finansowy Grupy ORLEN i znów nie za bardzo jest się czym chwalić w porównaniu z tym, jakie wyniki my wypracowywaliśmy: Przychody ze sprzedaży W DÓŁ. I półrocze 2025: 134 mld zł, I półrocze 2023: 185 mld zł. Zysk netto W DÓŁ. I półrocze 2025: 5,9 mld zł, I półrocze 2023: 13,7 mld zł
— napisał.
Takie wyniki uzyskaliśmy pomimo tego, że w 2023 roku ORLEN odprowadził miliardy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Dodatkowo: wynik uzyskany na klientach stacji, bo znowu zarabiają na detalu! I półrocze 2025: 1,7 mld zł, I półrocze 2023: 900 mln zł
— dodał.
Na końcu zaznaczył, że Orlen nie prowadzi żadnych nowych inwestycji. Jedne co robi ekipa Tuska, to kontynuuje te rozpoczęte za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
I brak jakichkolwiek nowych inwestycji. Jako główne projekty rozwojowe wymieniają choćby budowę tłoczni w Kętrzynie, olefiny (teraz Nowa Chemia), Baltic Power czy elektrownie w Grudziądzu i Ostrołęce, czyli wszystkie, które my rozpoczęliśmy i prowadziliśmy
— podsumował.
Myrcha zgaszony przez Stanowskiego
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha (KO) postanowił wbić szpilę Danielowi Obajtkowi i poprzedniemu zarządowi Orlenu. Stwierdził, że wystarczyło wymienić kadry managerskie w koncernie.
Wystarczyło „Obajtkow” zastąpić managerami
— skomentował na X.
Riposta przyszła ze strony Krzysztofa Stanowskiego.
Panie Pośle, ja wiem, że czas szybko leci, ale rok wcześniej też już rządziliście tą spółką, więc strzela Pan do własnej bramki. Gdyby Pan porównał do wyniku sprzed dwóch lat to wtedy taki tweet miałby sens. Tylko, że w pierwszym półroczu 2023 Orlen miał 13 miliardów zysku
— odpowiedział założyciel Kanału Zero.
Wymiana zdań nie umknęła uwadze europosłowi PiS Obajtkowi.
Pozamiatane. Krzysztof Stanowski vs. Arkadiusz Myrcha
— skwitował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738281-obajtek-punktuje-raport-orlenu-nie-ma-sie-czym-chwalic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.