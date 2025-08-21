Rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do słów b. premiera Mateusza Morawieckiego na temat odpowiedzialności rządu za wysoki deficyt budżetowy i stwierdził, że ten kłamie i „zachowduje się jak troll”. Stanowisko Szłapki wywołało wiele negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. „Rzecznik rządu pochwalił się kolejnym sukcesem. Tym razem deficytem, który prowadzi nas w stronę nowelizacji budżetu lub brakiem pieniędzy w grudniu. Czym pochwali się jutro?” - napisał na platformie X były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił wczoraj w mediach społecznościowych spot, w którym odnosił się do deficytu budżetowego państwa.
Deficyt grozy to fakt. Od pół roku tracimy prawie 8 tys. zł średnio na sekundę. Po 7 miesiącach tego roku deficyt budżetu wynosi już 156 mld zł. Nieudolny rząd koalicji 13 grudnia zadłuża nas lawinowo
— podkreśla lektor w nowym spocie szefa EKR.
Jak wskazuje lektor, „grozi nam przekroczenie konstytucyjnego progu 60 proc. długu względem PKB”.
To nie jest abstrakcja, po jego przekroczeniu Polska straci wiarygodność, inwestorzy odwrócą się, koszt obsługi długu wystrzeli w górę
— mówi lektor w nowym klipie.
Szłapka brzytwy się chwyta
Rzecznik rządu napisał w odpowiedzi na nagranie wiceprezesa PiS, że b. premier Mateusz Morawiecki „zachowuje się jak troll”
Morawiecki tradycyjnie kłamie. Straszy deficytem wynoszącym do lipca 261 mld, a fakty mówią jasno - to 156,7. To przez ich rządy nasz kraj został objęty procedurą nadmiernego deficytu, zostawił kraj z niskim wzrostem gospodarczym i niemal 20 proc. inflacją. Panie Morawiecki, jedyne co panu wychodzi to kłamstwo i są na to wyroki sądu
— powiedział Adam Szłapka.
Taktyka rządu? Zrzucanie winy
Reakcja rzecznika rządu Adama Szłapki wywołała wiele negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych.
Zadłużacie państwo w niespotykanym tempie. Co gorsze nie potraficie też tych środków rozsądnie wydawać. A liczby, na które się Pan oburza podał państwowy bank Pekao. Obawiam się, że pewnie zaraz tam kogoś zwolnicie za podawanie prawdy
— napisał na X b. rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller.
Niesamowite, jak można tak ostentacyjnie kłamać bez mrugnięcia okiem. Rzecznik rządu twierdzi, że premier Morawiecki rzekomo „zostawił kraj z niemal 20% inflacją”, podczas gdy inflacja w grudniu 2023 roku wynosiła 6,2%. I on jeszcze ma czelność oskarżać innych o kłamstwo
— punktował Radosław Fogiel.
Rzecznik rządu pochwalił się kolejnym sukcesem. Tym razem deficytem, który prowadzi nas w stronę nowelizacji budżetu lub brakiem pieniędzy w grudniu. Czym pochwali się jutro?
— zastanawiał się Janusz Cieszyński.
Przeciwskuteczny Szłapka
Panie Rzeczniku, mam wrażenie, że Pańskie ratio na Demagogu trudno będzie komukolwiek przebić. Idzie Pan na rekord. Dlatego byłbym ostrożny z szafowaniem słowem ‘kłamstwo’ - zwłaszcza w Pańskim przypadku. Serdeczności
— napisał Sebastian Meitz.
Spektakularna robota Panie Rzeczniku xD Spektakularne słownictwo, spektakularne filmy - przyznaję, że robi Pan wybitną robotę. Tak trzymać
— ironizował Adam Czarnecki.
Parafrazując dowcip z czasów Stanu Wojennego:– Stop dezinformacji! – powiedział rzecznik rządu i znikł
— wskazywał Marcin Kędryna.
