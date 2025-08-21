Wczoraj w nocy „niezidentyfikowany obiekt” spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (woj. lubelskie) i eksplodował. „Kilka lat po wybuchu wojny, kiedy jest więcej czasu na zakup uzbrojenia, na wprowadzenie procedur, a jednak mimo wszystko coś zawiodło. To jest bardzo poważne pytanie do pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. On odpowiedzi na to pytanie nie uniknie, ponieważ, jeśli wybucha coś pod domami 120 km od granicy i co jest istotne, wojsko się dowiaduje o 6:00 rano, kiedy to wybucha przed północą, to jest naprawdę niepokojące” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Sebastian Kaleta, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, stwierdził wczoraj po południu, że dron, który spadł i eksplodował pod Osinami na Lubelszczyźnie, to prowokacja Rosji. …
