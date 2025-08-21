„Tak źle jeszcze nie było, naprawdę. Rekordowy deficyt budżetowy, a miliardy z KPO przeznaczone na jachty, solaria, sauny. (…) Polacy mają już dość nieudolności, braku wizji i krótkowzroczności obecnego rządu. Dowodzi tego najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej” - powiedział były premier Mateusz Morawiecki.
Przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zaznaczył w zamieszczonym na platformie X wideo, że Polska cierpi z powodu rekordowego deficytu budżetowego, a tymczasem środki z KPO są bezrefleksyjnie przekazywane na kontrowersyjne cele.
Tak źle jeszcze nie było, naprawdę. Rekordowy deficyt budżetowy, a miliardy z KPO przeznaczone na jachty, solaria, sauny. Brak realizacji obietnic wyborczych, zero wiarygodności, a wszystko to okraszone chaosem prawnym i ośmieszaniem Polski na arenie międzynarodowej. Chciałoby się zapytać, czy na tym okręcie ktoś jeszcze dowodzi?
— pytał były premier.
Wiceprezes PiS nawiązał też do ostatniego sondażu OGB, który wykazał najniższy w historii badań pracowni poziom poparcia dla gabinetu Donalda Tuska.
Polacy mają już dość nieudolności, braku wizji i krótkowzroczności obecnego rządu. Dowodzi tego najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Rząd premiera Tuska ocenia negatywnie aż 55,6 proc. badanych. Czas przywrócić Polskę na odpowiednie tory
— wskazywał Mateusz Morawiecki.
