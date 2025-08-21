WIDEO

Sprawa KPO i tragiczne sondaże rządu. Morawiecki: Tak źle jeszcze nie było, naprawdę. Czy na tym okręcie ktoś jeszcze dowodzi?

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk, Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X
Donald Tusk, Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X

Tak źle jeszcze nie było, naprawdę. Rekordowy deficyt budżetowy, a miliardy z KPO przeznaczone na jachty, solaria, sauny. (…) Polacy mają już dość nieudolności, braku wizji i krótkowzroczności obecnego rządu. Dowodzi tego najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej” - powiedział były premier Mateusz Morawiecki.

Przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zaznaczył w zamieszczonym na platformie X wideo, że Polska cierpi z powodu rekordowego deficytu budżetowego, a tymczasem środki z KPO są bezrefleksyjnie przekazywane na kontrowersyjne cele.

Tak źle jeszcze nie było, naprawdę. Rekordowy deficyt budżetowy, a miliardy z KPO przeznaczone na jachty, solaria, sauny. Brak realizacji obietnic wyborczych, zero wiarygodności, a wszystko to okraszone chaosem prawnym i ośmieszaniem Polski na arenie międzynarodowej. Chciałoby się zapytać, czy na tym okręcie ktoś jeszcze dowodzi?

— pytał były premier.

Wiceprezes PiS nawiązał też do ostatniego sondażu OGB, który wykazał najniższy w historii badań pracowni poziom poparcia dla gabinetu Donalda Tuska.

Polacy mają już dość nieudolności, braku wizji i krótkowzroczności obecnego rządu. Dowodzi tego najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Rząd premiera Tuska ocenia negatywnie aż 55,6 proc. badanych. Czas przywrócić Polskę na odpowiednie tory

— wskazywał Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ TEŻ:

Fatalne wieści dla rządu KO. Polacy wyrazili bardzo negatywną ocenę. „Najgorsze notowania rządu Tuska w historii badań OGB”. SONDAŻ

Polacy postawili już przysłowiowy „krzyżyk” na rządzie Donalda Tuska. „Dobre oceny wśród wyborców opozycji są śladowe”

Zamiast wyjaśniać, próbują zamieść aferę KPO pod dywan? Cieszyński: „Kontrolerzy nie dopatrzyli się konieczności zwrotu środków”

Polacy źle oceniają wykorzystanie środków z KPO. Większość uważa, że sprawa negatywnie wpłynęła na ich postrzeganie rządu. SONDAŻ

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych