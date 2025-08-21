Poseł Michał Szczerba w absurdalny sposób skomentował problemy szpitala w Koninie, który wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej, który gościł na antenie Polsat News, chorzy powinni znaleźć inną placówkę na terenie województwa. Do jego słów odniósł się lekarz pracujący na onkologii.
Szpital w Koninie (woj. wielkopolskie) czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na Oddział Onkologiczny – poinformowała PAP Naczelna Pielęgniarka placówki Maria Wróbel. Szpital czeka na wypłacenie przez NFZ środków za drugi kwartał działalności.
Do tej sprawy politycy odnieśli się w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News. Jednym z nich był właśnie Michał Szczerba, który swoimi słowami wywołał mocne reakcje w studiu.
Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego
– powiedział.
Na jego słowa zareagowała prowadząca.
Ja nie wierzę, że pan to mówi. (…) ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi
– powiedziała Agnieszka Gozdyra.
Gdy sprawa słów Szczerby zaczęła budzić reakcje w mediach społecznościowych, poseł KO opublikował wpis, w którym próbuje się ratować.
Żądam natychmiastowego wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia karygodnego zachowanie szpitala w Koninie i wstrzymania przyjęć. Nie można zostawić pacjentów samych sobie. Muszą mieć pełną informację, by natychmiast rozpocząć leczenie w innej placówce. Nie można zmarnować ani jednego dnia!
– napisał.
Odpowiedź lekarza
Szczerba doczekał się też reakcji ze strony świata lekarskiego. Doktor Jakub Kosikowski, który jest rezydentem na oddziale onkologicznym, wytłumaczył mu, na czym polega błąd w jego myśleniu.
Panie Pośle Szczerba, chciałem się odnieść do słów Pana Posła u red. Agnieszki Gozdyry o onkologiach które mogą przejąć chorych z Konina. Te ośrodki (Kalisz, Poznań, Bydgoszcz) to co najmniej godzina drogi własnym autem w 1 stronę, nie mówiąc już o wykluczeniu transportowym. Często co np 3 tygodnie przez np 6 miesięcy, bardzo trudne logistycznie. Onkologia na całym świecie idzie w centralne ośrodki operujące i chemio oraz radioterapię jak najbliżej domu. Nie róbmy na odwrót, to droga do pogorszenia już i tak nie najlepszej sytuacji pacjentów
– czytamy we wpisie lekarza.
