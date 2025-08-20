WIDEO

Dlaczego dziki nie skolonizowały Europy? Co polowanie ma wspólnego z aborcją? Kuriozalna wymiana zdań Możdżonka z Żukowską u Mazurka!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/YT/Kanał Zero
autor: Fratria/YT/Kanał Zero

Anna Maria Żukowska na antenie Kanału Zero zaatakowała Marcina Możdżonka za to, że ten mówiąc o odstrzale dzika mówił o „redukcji” a nie o „zabijaniu”. „Nazywajmy rzeczy po imieniu” - proponowała. Słowa te szybko wykorzystał do wyprowadzenia kąśliwego uderzenia redaktor Robert Mazurek, który zwrócił uwagę na jej brak konsekwencji. „Aborcja w takim razie też jest zabójstwem?” - dopytał. Pytanie to spowodowało wyraźne zakłopotanie posłanki Lewicy. W programie padły też kuriozalne pytania o to, dlaczego dziki nie skolonizowały Europy oraz o… liczbę Polaków po wyjściu ludzi z jaskiń.

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, polityk Konfederacji, były siatkarz reprezentacji Polski Marcin Możdżonek w ostatnim czasie mocno włączył się w walkę o prawa myśliwych po tym, jak po śmierci jednego z nich poseł Lewicy Łukasz Łitewka w bulwersujący sposób pisał o tej tragedii.

WIĘCEJ TUTAJ: Mocne spięcie. Poseł Litewka krytykował myśliwych. Możdżonek zareagował. Zapowiedział złożenie skargi do Komisji Etyki

Nazywajmy rzeczy po imieniu…

Teraz doszło do konfrontacji w tej sprawie pomiędzy Marcinem Możdżonkiem a Anna-Marią Żukowską, posłanką Lewicy, na antenie Kanału Zero. Rozmowę prowadził redaktor Robert Mazurek.

W pewnym momencie temat zszedł na sprawę redukcji populacji dzika w Polsce.

Możdżonek opowiadając o temacie zwracał uwagę, że „powstały rozporządzenia, nowe przepisy, ustawa o tym, aby redukować tego dzika”

Zabijać

— wtrąciła Żukowska.

Tak, no na tym polega redukcja

— odparł Możdżonek.

To nazywajmy rzeczy po imieniu

— zaproponowała posłanka Lewicy.

W tym momencie zareagował Robert Mazurek, który postanowił wykorzystać te słowa do wytknięcia hipokryzji środowisk lewicowych

Aborcja w takim razie też jest zabójstwem?

— zapytał.

Jest usunięciem płodu. Płód jest oczywiście organizmem żywym i nie jest płodem słonia, jeżeli znajduje się w organizmie człowieka

— tłumaczyła okrężnie Zukowska.

To w takim razie nazywajmy rzeczy po imieniu

— podsumował Mazurek.

„Dlaczego dziki nie skolonizowały Europy?”

To nie jedyny ciekawy fragment rozmowy między Marcinem Możdżonkiem a Anna-Marią Żukowską w programie Roberta Mazurka. W pewnym momencie dyskusji były siatkarz przywołał liczby dotyczące możliwości rozmnażania się przez dziki. Przekonywał, że gdyby nie gospodarka łowiecka, w krótkim czasie ten gatunek rozmnożyłby się, na samym terytorium Polski, do ogromnych rozmiarów.

Żukowska nie była jednak przekonana do teorii Możdżonka, dlatego drążyła temat:

Ale dlaczego dziki nie skolonizowały Europy, tylko zrobił to człowiek? Bo gdyby tak było w przeszłości (…) mamy tyle tych dzików. Czy te dziki mają jakichś wrogów naturalnych?

– zapytała.

Wtedy głos zabrał Robert Mazurek.

Pani serio pyta, dlaczego dziki nie skolonizowały Europy?

– próbował dowiedzieć się prowadzący program.

Anna-Maria Żukowska kontynuowała jednak swoje śledztwo.

Bo jeżeli jest taki przyrost dzika. I te wszystkie dziki by nas zjadły, zgodnie z tym, co pan Możdżonek twierdzi, że gdybyśmy nie strzelali do zwierząt, to one by nas zjadły

– stwierdziła.

Mazurek wtrącił:

Potem będą się ludzie z pani śmieli.

W końcu do głosu doszedł Marcin Możdżonek i w dwóch słowach odpowiedział na pytanie:

Gospodarka łowiecka.

To nie zadowoliło posłanki Lewicy.

A kiedy była gospodarka łowiecka? W XIX wieku się zaczęła, z tego co wiem

– powiedziała.

Marcin Możdżonek zdecydował się na przywołanie faktu dość długiej tradycji wspomnianej gospodarki łowieckiej.

Od kiedy wyszliśmy z jaskiń. Przecież najpierw byliśmy kulturą zbieracko łowiecką

– ogłosił.

Żukowska jednak nie odpuszczała i próbowała sprowadzić rozmowę na grunt nieco bardziej patriotyczny.

I jaka była populacja Polaków wtedy? Chyba było mniej ludzi, na tym samym terytorium, więcej lasów

– powiedziała.

W odpowiedzi Możdżonek powiedział:

Nie wiem, jaka była populacja Polaków 20, 30, 100-tysięcy lat temu, gdy zaczęliśmy polować.

Żukowska wtrąciła jeszcze:

No nie było ich tle milionów, ile jest obecnie.

As/Mly/Kanał Zero

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych