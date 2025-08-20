Anna Maria Żukowska na antenie Kanału Zero zaatakowała Marcina Możdżonka za to, że ten mówiąc o odstrzale dzika mówił o „redukcji” a nie o „zabijaniu”. „Nazywajmy rzeczy po imieniu” - proponowała. Słowa te szybko wykorzystał do wyprowadzenia kąśliwego uderzenia redaktor Robert Mazurek, który zwrócił uwagę na jej brak konsekwencji. „Aborcja w takim razie też jest zabójstwem?” - dopytał. Pytanie to spowodowało wyraźne zakłopotanie posłanki Lewicy. W programie padły też kuriozalne pytania o to, dlaczego dziki nie skolonizowały Europy oraz o… liczbę Polaków po wyjściu ludzi z jaskiń.
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, polityk Konfederacji, były siatkarz reprezentacji Polski Marcin Możdżonek w ostatnim czasie mocno włączył się w walkę o prawa myśliwych po tym, jak po śmierci jednego z nich poseł Lewicy Łukasz Łitewka w bulwersujący sposób pisał o tej tragedii.
Nazywajmy rzeczy po imieniu…
Teraz doszło do konfrontacji w tej sprawie pomiędzy Marcinem Możdżonkiem a Anna-Marią Żukowską, posłanką Lewicy, na antenie Kanału Zero. Rozmowę prowadził redaktor Robert Mazurek.
W pewnym momencie temat zszedł na sprawę redukcji populacji dzika w Polsce.
Możdżonek opowiadając o temacie zwracał uwagę, że „powstały rozporządzenia, nowe przepisy, ustawa o tym, aby redukować tego dzika”
Zabijać
— wtrąciła Żukowska.
Tak, no na tym polega redukcja
— odparł Możdżonek.
To nazywajmy rzeczy po imieniu
— zaproponowała posłanka Lewicy.
W tym momencie zareagował Robert Mazurek, który postanowił wykorzystać te słowa do wytknięcia hipokryzji środowisk lewicowych
Aborcja w takim razie też jest zabójstwem?
— zapytał.
Jest usunięciem płodu. Płód jest oczywiście organizmem żywym i nie jest płodem słonia, jeżeli znajduje się w organizmie człowieka
— tłumaczyła okrężnie Zukowska.
To w takim razie nazywajmy rzeczy po imieniu
— podsumował Mazurek.
„Dlaczego dziki nie skolonizowały Europy?”
To nie jedyny ciekawy fragment rozmowy między Marcinem Możdżonkiem a Anna-Marią Żukowską w programie Roberta Mazurka. W pewnym momencie dyskusji były siatkarz przywołał liczby dotyczące możliwości rozmnażania się przez dziki. Przekonywał, że gdyby nie gospodarka łowiecka, w krótkim czasie ten gatunek rozmnożyłby się, na samym terytorium Polski, do ogromnych rozmiarów.
Żukowska nie była jednak przekonana do teorii Możdżonka, dlatego drążyła temat:
Ale dlaczego dziki nie skolonizowały Europy, tylko zrobił to człowiek? Bo gdyby tak było w przeszłości (…) mamy tyle tych dzików. Czy te dziki mają jakichś wrogów naturalnych?
– zapytała.
Wtedy głos zabrał Robert Mazurek.
Pani serio pyta, dlaczego dziki nie skolonizowały Europy?
– próbował dowiedzieć się prowadzący program.
Anna-Maria Żukowska kontynuowała jednak swoje śledztwo.
Bo jeżeli jest taki przyrost dzika. I te wszystkie dziki by nas zjadły, zgodnie z tym, co pan Możdżonek twierdzi, że gdybyśmy nie strzelali do zwierząt, to one by nas zjadły
– stwierdziła.
Mazurek wtrącił:
Potem będą się ludzie z pani śmieli.
W końcu do głosu doszedł Marcin Możdżonek i w dwóch słowach odpowiedział na pytanie:
Gospodarka łowiecka.
To nie zadowoliło posłanki Lewicy.
A kiedy była gospodarka łowiecka? W XIX wieku się zaczęła, z tego co wiem
– powiedziała.
Marcin Możdżonek zdecydował się na przywołanie faktu dość długiej tradycji wspomnianej gospodarki łowieckiej.
Od kiedy wyszliśmy z jaskiń. Przecież najpierw byliśmy kulturą zbieracko łowiecką
– ogłosił.
Żukowska jednak nie odpuszczała i próbowała sprowadzić rozmowę na grunt nieco bardziej patriotyczny.
I jaka była populacja Polaków wtedy? Chyba było mniej ludzi, na tym samym terytorium, więcej lasów
– powiedziała.
W odpowiedzi Możdżonek powiedział:
Nie wiem, jaka była populacja Polaków 20, 30, 100-tysięcy lat temu, gdy zaczęliśmy polować.
Żukowska wtrąciła jeszcze:
No nie było ich tle milionów, ile jest obecnie.
As/Mly/Kanał Zero
