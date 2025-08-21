„Właśnie przeczytałem, że Donald Tusk chce zapewnić darmowe mieszkania ministrom i wicepremierom. To bardzo dobry pomysł. Ten rząd ma na każdym polu tyle sukcesów, że takie nagrody ministrom się oczywiście należą. Cieszę się, że będę mógł im płacić za mieszkania i jestem pewien, że Wy też się na pewno cieszycie” - zadrwił Łukasz Gibała.
Rzeczpospolita poinformowała, że „najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika, wynika z projektu rozporządzenia, nad którym pracuje kancelaria premiera”.
Według dziennika rozporządzenie ma zwalniać ministrów i wicepremierów z obowiązku płacenia czynszu za lokale służbowe.
CZYTAJ TAKŻE: Darmowe mieszkania dla… ministrów i wicepremierów. Ujawniono, że Kancelaria Premiera pracuje nad nowym rozporządzeniem
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował niezależny radny Krakowa Łukasz Gibała, który w poprzednich wyborach na prezydenta tego miasta, przegrał w drugiej turze.
Właśnie przeczytałem, że Donald Tusk chce zapewnić darmowe mieszkania ministrom i wicepremierom. To bardzo dobry pomysł. Ten rząd ma na każdym polu tyle sukcesów, że takie nagrody ministrom się oczywiście należą. Cieszę się, że będę mógł im płacić za mieszkania i jestem pewien, że Wy też się na pewno cieszycie
— zaznaczył.
Sprawa niemieckiego funduszu
Druga dobra wiadomość z dzisiejszego dnia: przeczytałem, że jakiś niemiecki fundusz kupił za jednym zamachem 5 tysięcy mieszkań w Polsce. To bardzo rozsądna polityka - pozwalać zagranicznym funduszom na masowe skupowanie mieszkań. Dzięki temu ceny tych ostatnich pójdą w górę, przez co będą jeszcze mniej dostępne dla zwykłego obywatela. No ale po co polski obywatel ma mieć mieszkanie? Przecież zawsze będzie mógł je wynająć od niemieckiego funduszu. Na pewno po bardzo dobrej cenie.
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Niemiecki kapitał ma przejąć 5,3 tys. mieszkań w Polsce! W samym Wrocławiu chodzi o kilka budynków i tysiące lokali
