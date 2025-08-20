„Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest bezczelny, bo stwierdził, że on w takich sytuacjach nie dopominał się rozliczeń natury politycznej, tymczasem ten tweet jest dowodem na to, że tak jak Donald Tusk zapomniał o tym, że oskarżał prezydenta Trumpa o agenturalność, tak i Kosiniak-Kamysz zapomniał, co mówił w 2023 roku” - mówił były minister obrony narodowej i były wicepremier Mariusz Błaszczak na antenie Telewizji wPolsce24.
W Polsce doszło do eksplozji rosyjskiego drona. Ten temat poruszono w programie „Minęła 20:15” na antenie Telewizji wPolsce24. Tak sprawę w ciągu dnia komentował obecny szef MON.
Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (…) ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje
— mówił między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dziwi jednak taki spokój ze strony szefa MON, bo warto przypomnieć, że kiedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do podobnej sytuacji, wówczas obecny szef MON Władysław Kosiniak Kamysz atakował ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
Jeśli minister Mariusz Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i igranie z bezpieczeństwem Polski. Jedno i drugie jest dyskwalifikujące. Do dymisji!
— grzmiał w 2023 roku.
Kompromitacja Kosiniaka-Kamysza
Mariusz Błaszczak został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, jak teraz patrzy na takie słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest bezczelny, bo stwierdził, że on w takich sytuacjach nie dopominał się rozliczeń natury politycznej, tymczasem ten tweet jest dowodem na to, że tak jak Donald Tusk zapomniał o tym, że oskarżał prezydenta Trumpa o agenturalność, tak i Kosiniak-Kamysz zapomniał, co mówił w 2023 roku
— wskazał.
Ale gorzej jest dlatego, że to wszystko przypomina jakąś jedną wielką kpinę, jakąś kompromitację ze strony Kosiniaka-Kamysza. On włącza protokół: „Polacy nic się nie stało. On mówi, że w zasadzie do państw NATO to wlatują takie drony”
— zauważył.
To jakaś kpina. On jest poważnym człowiekiem? On zajmuje stanowisko ministra obrony narodowej. Za naszą wschodnią granica toczy się wojna. Nie powiedział, jakiego rodzaju dron wleciał, nie powiedział, skąd wleciał, nie powiedział, czy system przeciwdronowy SKY Ctrl, czy był rozstawiony na granicy, czy strzegł polskiego nieba. Nie odpowiedział na pytanie, dlaczego zaniechał budowy jednostki przeciwlotniczej w Sobieszynie. Nieruchomość została pozyskana w tym celu jeszcze, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Nic się nie dzieje na tym terenie. Nie odpowiedział też na pytanie dotyczące tego, że skoro jak twierdzi, był to rosyjski dron, to czy powiadomiono NATO, czy zwrócono się o konsultację w tej sprawie z sojusznikami. Nie! No nic się nie stało
— powiedział.
Sprawa SKY Ctrl
Mariusz Błaszczak ocenił, że mamy do czynienia z „autokompromitacją Ministerstwa Obrony Narodowej kierowanego przez Władysława Kosiniaka-Kamysza” ws. systemu SKY Ctrl.
Podczas tej konferencji prasowej stwierdził, że ulepszają system SKY Ctrl, tymczasem media podały jakiś czas temu, że Rada Modernizacji Technicznej odstąpiła od modernizacji tego systemu. Przypisuje sobie to, że podpisał umowę ws. pozyskania aerostatów, których zadaniem jest wykrywanie takich obiektów wlatujących na nasze terytorium, tymczasem zapytanie ofertowe to ja złożyłem w 2023 roku do Stanów Zjednoczonych w tej sprawie
— przypomniał.
Czy Kosiniak-Kamysz jest w ogóle zorientowany w tym, co dzieje się w Ministerstwie Obrony Narodowej? Czy panuje nad sytuacją? Przypomnę, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a tu wychodzi minister obrony i mówi, że nic się nie stało. Stało się!
— podkreślił.
