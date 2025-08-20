Dojdzie do debaty pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Adrianem Zandbergiem? Wszystko zaczęło się od ataku lidera Razem na byłego premiera. W odpowiedzi szef EKR rzucił swojemu adwersarzowi wyzwanie do debaty. Zostało ono przyjęte.
Były premier, szef EKR Mateusz Morawiecki 18 sierpnia we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że „deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już 156,7 mld złotych!”
To absolutny rekord!
— podkreślał.
Wyzwanie na debatę
Wpis ten nie przypadł do gustu liderowi partii Razem Adrianowi Zandbergowi, który zaatakował byłego szefa rządu.
Typ jest niesamowity. Postkeynesista? Monetarysta-histeryk? Doradca Tuska? Wróg Tuska? Fan nieodpowiedzialnego rozdawania wiz pracowniczych? Spec od kręcenia histerii na widok zespołu muzycznego z Senegalu? Ja wam wszystko, zawsze wyśpiewam!
— drwił.
Panie Adrianie, zamiast złośliwości proponuję debatę. O gospodarce, o sprawach społecznych, ale przede wszystkim o Polsce. 5.09, 20.00 Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Mam nadzieję, że Polska Sieć Ekonomii nas ugości
— zaproponował Mateusz Morawiecki.
Zapraszamy serdecznie. IV Kongres Regeneracja to właśnie to miejsce, gdzie wykuwa się nowy model rozwoju. Mamy nadzieję - do zobaczenia w Dąbrowie Górniczej!
— wskazała Polska Sieć Ekonomii.
Z tego co wiem – mam już wpisane w kalendarz
— odpowiedział Adrian Zandberg.
