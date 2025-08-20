Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w Osinach - podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślono, szef BBN Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim
— poinformowało BBN na platformie X.
Jak przekazano, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i pozostaje z nim w stałym kontakcie.
Informacje dotyczące zdarzenia - zaznaczono - przekazywane są do BBN także przez instytucje rządowe, a kierownictwo Biura pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Biuro utrzymuje równocześnie efektywne kanały komunikacji na poziomie resortu obrony narodowej, wojska i służb
— podano w wieczornym wpisie BBN na X.
Działania realizowane przez żołnierzy
BBN podkreśliło, że w rejonie zdarzenia zadania realizują żołnierze Dowództwa Generalnego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz operuje bezzałogowy statek powietrzny.
Jak zaznaczyło Biuro, działania Sił Zbrojnych RP koordynuje Dowódca Operacyjny RSZ poprzez powołany do tego specjalny Zespół Zadaniowy.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł pod Osinami w powiecie łukowskim, to rosyjski dron. Jak podkreślił, jest to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło - jak zaznaczył - w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju.
Wcześniej źródło PAP zbliżone do resortu obrony przekazało, że obiekt, który w nocy zspadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zwierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych.
W związku z incydentem wszczęte zostało postępowanie, które prowadzone jest wstępnie w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.
Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz informował, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych. W trwających oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych.
mly/PAP
