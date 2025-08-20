Janusz Cieszyński ujawnił niepokojące doniesienia na temat rzekomych kontroli, które mają być realizowane ws. afery KPO. „Do czerwca 2025 roku PARP wysłała kontrolerów do wszystkich operatorów KPO HoReCa. Cztery kontrole zakończyły się podpisaną informacją pokontrolną. W ŻADNEJ z nich nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych. Badano działalność operatora i wybrane projekty, ale kontrolerzy nie dopatrzyli się konieczności zwrotu środków” - przekazał w serwisie X.
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że w tym tygodniu skontrolowanych zostanie pierwsze 16 projektów ze wsparcia na dywersyfikację działalności branży HoReCa z KPO, uznanych za wątpliwe.
To jak to z tymi kontrolami?
Były minister cyfryzacji, poseł PiS Janusz Cieszyński nie zostawił suchej nitki na rzekomych „kontrolach”
Niby każdy się spodziewał, ale trzeba to napisać: kontrole ws. KPO HoReCa to lipa
— wskazał.
Do czerwca 2025 roku PARP wysłała kontrolerów do wszystkich operatorów KPO HoReCa. Cztery kontrole zakończyły się podpisaną informacją pokontrolną. W ŻADNEJ z nich nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych. Badano działalność operatora i wybrane projekty, ale kontrolerzy nie dopatrzyli się konieczności zwrotu środków
— zaznaczył.
Przy okazji wyszło kolejne kłamstwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Jana Szyszki- kiedy zostali złapani na nieprawidłowościach w projekcie, wskazywali, że w związku z aferą uruchomili kontrolę. Tymczasem ta w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trwa od 10 czerwca, a czynności w samej Agencji zakończyły się 12.06
— dodał.
Podsumowując: nie ma żadnych dowodów na to, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło jakiekolwiek działania związane z nieprawidłowościami w KPO do momentu ujawnienia przez internautów, na co wydawane są środki w ramach HoReCa. Według moich informatorów z PARP polityczni nadzorcy dostali szału, kiedy Agencja bez zwłoki udostępniła mi dokumenty w ramach kontroli poselskiej. Ciekawe czemu, wszak miało być transparentnie
— zaznaczył.
