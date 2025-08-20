Bartłomiej Wanot, ślązakowski separatysta, który publikował w mediach społecznościowych zdjęcia w koszulce ze Stepanem Banderą, a polskich patriotów określał m.in. jako „je… ścierwo”, miał poprowadzić na Uniwersytecie Warszawskim lektorat gwary śląskiej. Ostatecznie, po ogromnej burzy w sieci, UW odciął się od niedoszłego „wykładowcy”.
Bartłomiej Wanot, zwolennik separatyzmu ślązakowskiego,który chętnie wspiera europosła KO Łukasza Kohuta i jego inicjatywy, miał poprowadzić na Uniwersytecie Warszawskim lektorat z gwary śląskiej. Okazuje się jednak, że aktywista biegle włada nie tylko „godkom”, ale i łaciną - zwłaszcza tą podwórkową.
Polscy nacjonaliści to je… ście.wo, z którym nie można dyskutować, tylko trzeba do niego strzelać
— brzmiał jeden z jego wpisów w mediach społecznościowych.
Wanot lubuje się także w „żartach” - takich jak ten: „Czym się różni Wołyń od Śląska? Na Wołyniu Polacy mają to już za sobą”. Lubił także pozować do zdjęć w koszulce ze Stepanem Banderą.
Uniwersytet odcina się od Wanota
Falę oburzenia wywołał w sieci nie tylko sam fakt, że Uniwersytet Warszawski oferował zajęcia z „języka śląskiego”, ale również - że to właśnie Wanot miał je poprowadzić.
Czy to prawda, że Uniwersytet Warszawski zatrudnił właśnie „wykładowcę”, który polskich patriotów nazywa ścierwami? Dla Polski pytam
— napisał na platformie X poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Okazuje się, że jednak nieprawda - przynajmniej już nieprawda.
Łapcie oświadczenie Uniwersytetu Warszawskiego. Bartłomiej Wanot nie będzie wykładał „języka śląskiego”. Presja ma sens. Kohut - nie wygrasz nigdy. Po raz kolejny skompromitowałeś twoją nową partię i jej liderów. Wracasz do domu. Tu jest Polska
— napisał Wacław Jan Kroczek, były asystent europosła Łukasza Kohuta.
Uniwersytet Warszawski, choć zajęcia z gwary śląskiej zamierza poprowadzić w semestrze letnim nadchodzącego roku akademickiego, to odciął się od Bartłomieja Wanota.
W nawiązaniu do ujawnionych informacji o wypowiedziach p. Bartłomieja Wanota i jego wpisach w mediach społecznościowych Uniwersytet Warszawski informuje, że p. Bartłomiej Wanot nie był i nie jest zatrudniony na UW. Wobec zaistniałej sytuacji władze Wydziału „Artes Liberales” podjęły decyzję o niepodejmowaniu współpracy z p. Bartłomiejem Wanotem, o czym informują w oświadczeniu. Uniwersytet Warszawski wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich postaw i zachowań naruszających normy życia społecznego oraz zasady debaty publicznej, w tym wszelkich form agresji i mowy nienawiści
— czytamy w komunikacie Biura Prasowego UW, które podało link również do oświadczenia Wydziału „Artes Liberales”, czyli jednostki, która organizowała wspomniane zajęcia.
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wypowiedzi pana Bartłomieja Wanota informujemy, że pan Wanot nie jest pracownikiem Wydziału „Artes Liberales” ani innej jednostki UW. Zajęcia „Ślōnsko godka (język śląski) – poziom początkujący” miały być prowadzone przez pana Wanota po raz pierwszy. Nigdy wcześniej pan Wanot nie prowadził żadnych zajęć dydaktycznych dla studentów naszego Wydziału. Jako władze Wydziału „Artes Liberales” podjęliśmy decyzję o nienawiązywaniu projektowanej współpracy. Niezależnie od tego, planujemy uruchomienie zajęć na temat mowy śląskiej w semestrze letnim
— podkreślono.
Od korwinisty do lewicowca
Warto dowiedzieć się nieco więcej o innych formach działalności pana Wanota. 30-latek przeszedł długą drogę od „korwinisty” do zwolennika partii Razem.
Bartłomiej Wanot. Niegdyś korwinowska prawica, teraz skrajna lewica podlana sosem banderowskiego zauroczenia. Towarzysz antypolskiego europosła Kohuta (KO). Oto nowe kadry eksperckie, które mają wykładać studentom publicznego Uniwersytetu Warszawskiego nieistniejący tzw. „język śląski”
— pisze o Wanocie Wacław Jan Kroczek.
Inicjatorem utworzenia lektoratu „języka śląskiego” była prof. Justyna Olko z „Artes Liberales”.
Pani prof. Justyno Olko czy to dzięki pani decyzji/rekomendacji Pan Bartłomiej Wanot będzie wykładał na UW?
— pytał internauta Tomasz Modrzejewski.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738243-mial-miec-prace-na-uw-ma-zdjecie-w-koszulce-z-bandera
