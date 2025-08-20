Zanim jeszcze minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał do kogo należy dron, który spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (woj. lubelskie) i eksplodował, przed szereg wyszedł wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który w niejednoznaczny sposób wskazał, że to właśnie Rosja jest odpowiedzialna za ten incydent. Zapowiedział też działania swojego ministerstwa w tej sprawie.
Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium
— przekazał minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
Co więcej, zapowiedział on działania swojego resortu w tej sprawie.
Będzie protest MSZ wobec sprawcy
— wskazał.
Rzecznik ujawnia
Według rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego, będzie to nota protestacyjna skierowana do strony rosyjskiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Jak podkreślił w rozmowie z PAP Wroński, to standardowe działanie w takiej sytuacji. Zaznaczył, że o incydencie zostały poinformowane państwa sojusznicze w NATO.
Rosyjski dron
W nocy z wtorku na środę obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. To dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zwierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych - przekazało PAP źródło zbliżone do resortu obrony.
Po południu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że był to dron rosyjski.
