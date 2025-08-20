Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były minister obrony narodowej, na platformie X punktuje konferencję obecnego szefa MON, w czasie której Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał informacje dotyczące eksplozji rosyjskiego drona pod Osinami w powiecie łukowskim.
Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (…) ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje
— mówił między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz.
Błaszczak: Doktryna „nic się nie stało” wciąż obowiązuje w rządzie
Wnioski po konferencji Władysława Kosiniaka-Kamysza? Doktryna „nic się nie stało” wciąż obowiązuje w rządzie
— podsumował konferencję Kosiniaka-Kamysza Mariusz Błaszczak, poseł PiS.
Minister nie wyjaśnił, dlaczego obiekt nie został wykryty.
Nie wyjaśnił nawet, co jest tym obiektem i skąd nadleciał.
Nie wytłumaczył, czy system SKYcontrol był użyty na granicy.
Stwierdził, że system SKYcontrol jest ulepszany, gdy w rzeczywistości MON wstrzymał jego modernizację.
Przypisał sobie kontrakt na aerostaty, który został wynegocjowany w czasach rządów PiS. Nie wytłumaczył, dlaczego wstrzymano budowę jednostki obrony przeciwlotniczej w Sobieszynie.
— punktuje Błaszczak.
Wykazał się bezczelnością mówiąc, że on takich sytuacji politycznie nie wykorzystywał, podczas, gdy cały internet przypomina jego nawoływania do dymisji po sytuacji w Bydgoszczy. Ani minister, ani nikt z rządu nie zareagował oficjalnie na fakt naruszenia polskiej, a więc również NATO-wskiej przestrzeni powietrznej
— zaznacza poseł PiS.
