„Pan Żurek nie zapowiada niczego, co byłoby jakimś nowum. Istotnie mamy tu do czynienia z jakąś perspektywą budowy wizji totalitaryzmu” - w ten sposób sędzia Piotr Schab ocenia atak na Krajową Radę Sądownictwa. Rzecznik Dyscyplinarny SSP uważa, że wczorajsza próba wtargnięcia do siedziby KRS przez pracowników resortu sprawiedliwości można traktować, jak próbę włamania.
Wczoraj w godzinach popołudniowych w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa pojawił się dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Dominik Czeszkiewicz z żądaniem wydania kluczy do biur rzeczników sędziów sądów dyscyplinarnych. Kluczy nie otrzymał, ale posługując się kartą przeznaczoną dla kurierów, próbował się przedostać do pomieszczeń KRS. Czy takie działania można nazwać próbą włamania?
Jeśli chodzi o perspektywę rozwiązania siłowego, to po wypadkach wczorajszych skłaniam się ku tezie, że istotnie władza zamierza to uczynić. Metoda tego postępowania jest nieudolna i powiedziałbym kompromitująca. Natomiast co do interpretacji prawnej tego zachowania, jako włamania czy usiłowania włamania, moje zdanie jest takie, że należy się z tym zgodzić. Ktoś bowiem nielegalnie usiłuje dostać się do pomieszczenia, do którego dostać się nie ma prawa, po rzeczy znajdujące się w tym pomieszczeniu, a taka jest jednoznaczna deklaracja osoby, która to uczyniła i innych osób związanych właśnie z tą metodą działania, która jest zapowiadana przez państwo polskie
— mówi Telewizji wPolsce24 sędzia Piotr Schab, legalny Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.
Wizja totalitaryzmu
Minister Waldemar Żurek nie uznaje ustawy, na mocy której uformowano obecnie funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa. W mediach pojawia się wiele informacji wskazujących, że koalicja rządząca zamierza na podstawie uchwały Sejmu dokonać zamachu na KRS, aby uniemożliwić jej działanie.
Zawieszenie praw obywatelskich poprzez ingerencje w fundamenty ustrojowe zostało już dokonane w Niemczech w roku 1933 właśnie odpowiednimi dekretami. Potem była doktryna demokracji walczącej (…). Przewidywała ona postępowanie w imię celów wyższych, zmierzające do weryfikacji ustawy zasadniczej, czyli konstytucji oraz innych ustaw. Pan Żurek nie zapowiada niczego, co byłoby jakimś nowum. Istotnie mamy tu do czynienia z jakąś perspektywą budowy wizji totalitaryzmu. Jeżeli godzi bądź próbuje godzić w domniemanie konstytucyjności ustaw i składa się w ręce polityków, a ściśle władzy wykonawczej, by dokonywać swobodnej, a wręcz dowolnej weryfikacji prawa w kraju, to mamy do czynienia z odstępstwem od zasady demokracji. Mamy do czynienia z odstępstwem od fundamentów konstytucyjnych i z totalitaryzmem
— ocenia sędzia Schab.
Na tej samej zasadzie obywatele, korzystając z obalenia domniemania konstytucyjności ustaw, mogą zaniechać płacenia podatków. Jeżeli chcemy żyć w takim państwie, to będzie to nasz wybór. Ale jak sądzę, nikt w takim państwie żyć nie chce
— dodaje Rzecznik Dyscyplinarny SSP. W ocenie sędziego Piotra Schaba jedynym motywem ataku na KRS jest realizacja określonej wizji politycznej.
W moim przekonaniu chodzi tutaj o wydźwięk polityczno-propagandowy, zniweczenie pracy tego organu, który jest - powiedziałbym - solą wokół dzisiejszego układu rządzącego. Istotnie, Krajowa Rada Sądownictwa jest bardzo ważnym organem konstytucyjnym, którego decyzje stanowią pewien etap w całym łańcuchu decyzyjnym, jeśli chodzi o powoływanie sędziów. Podpis pana prezydenta jest tutaj w tym procesie siłą sprawczą. Nie sposób twierdzić, że gremium, które minister Żurek chce traktować jako Krajową Radę Sądownictwa, może mieć jakikolwiek wpływ na efekt w postaci nominacji sędziów. To jest polityka. Po prostu polityka, która ma na celu zniweczenie funkcjonowania organu konstytucyjnego, a zatem ugodzenie w fundamenty prawa w Polsce
— podsumowuje sędzia Piotr Schab.
