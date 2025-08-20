„Jeżeli prawdą jest, że zostały z granicy wycofane te systemy, które były zakupione za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a które były odpowiedzialne za neutralizację tego typu dronów, jeżeli prawdą jest, że wstrzymane są działania związane z tworzeniem jednostek wojskowych właśnie tam na wschodzie, jednostek odpowiedzialnych za wsparcie działań związanych z bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej, jeżeli prawdą jest, że zostały wycofane zestawy radarowe z tej wschodniej części naszego kraju i one zostały przekierowane do miejsc stałej dyslokacji, to jest to rzeczą absolutnie skandaliczną” - mówi były wiceszef MON, senator PiS Wojciech Skurkiewicz w rozmowie z wPolityce.pl.
W nocy niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (woj. lubelskie) i eksplodował.
Najprawdopodobniej znaleziony obiekt jest dronem wojskowym. Najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych
— powiedział Grzegorz Trusiewicz, Prokurator Okręgowy w Lublinie.
Alarmujące doniesienia
Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje były wiceszef MON, senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
To, co wydarzyło się dzisiaj, to jest rzecz, która szczególnie w tej warstwie informacyjnej nie powinna mieć miejsca, bo dzisiaj jesteśmy w określonej sytuacji. Jesteśmy też mądrzejsi po latach działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i po tych obietnicach, które składali obecni rządzący, którzy totalnie krytykowali Prawo i Sprawiedliwość, ministra Mariusza Błaszczaka, szczególnie po roku 2022 i w roku 2023 za te działania, które były podejmowane
— zauważa.
Jeżeli prawdą jest, że zostały z granicy wycofane te systemy, które były zakupione zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a które były odpowiedzialne za neutralizację tego typu dronów, jeżeli prawdą jest, że wstrzymane są działania związane z tworzeniem jednostek wojskowych właśnie tam na wschodzie, jednostek odpowiedzialnych za wsparcie działań związanych z bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej, jeżeli prawdą jest, że zostały wycofane zestawy radarowe z tej wschodniej części naszego kraju i one zostały przekierowane do miejsc stałej dyslokacji, to jest to rzeczą absolutnie skandaliczną
— zaznacza.
W tej sprawie absolutnie musi wypowiedzieć się minister obrony narodowej i powiedzieć, jak jest naprawdę
— podkreśla.
Chaos inforacyjny
Wojciech Skurkiewicz wskazuje, że z niedowierzaniem przyjmuje chaos informacji ze strony rządu.
Słuchałem dzisiaj pana Czesława Mroczka w Polskim Radiu w likwidacji, który mówił, że nie wiedzą, że sprawdzają, że będzie komunikat. Mijają kolejne godziny. Tych komunikatów nie ma. Jest na miejscu prokuratura, która czeka na przyjazd wojskowych ekspertów. Jest godzina popołudniowa. Od zdarzenia minęło już kilkanaście godzin
— przypomina.
Ten chaos informacyjny pokazuje w jakim miejscu jest dzisiejsza koalicja i dzisiejsze Ministerstwo Obrony Narodowej. Nakładając na to brak wypowiedzi ze strony Donalda Tuska, który tak ochoczo komentował wszystko, co się dzieje w naszym kraju, a tak kluczowej kwestii nie komentuje, nie odnosi się, nie ma go na miejscu, bo ponoć gdzieś wypoczywa na południu Europy, to jest to rzecz niebywała i skandaliczna
— podsumowuje.
