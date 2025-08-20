Koalicja Donalda Tuska nie spełnia prawie żadnych obietnic wyborczych. Zadbała za to o ministrów i wicepremierów. Jak podaje „Rzeczpospolita”, zgodnie z projektem nowego rozporządzenia mają oni być zwolnieni z obowiązku płacenia czynszu za lokale służbowe. Mają je zatem opłacać podatnicy. Te doniesienia wywołały burzę w sieci.
Obiecali mieszkania i akademiki… Dowieźli. Swoim
— napisał na platformie X Dariusz Lasocki, były członek PKW.
Rząd Tuska znalazł sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Mieszkania będą za darmo. Na razie dla ministrów. Co za upadek
— stwierdził Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Kilometrówek nie uregulowali, kasa na mieszkania dla małżeństw poselskich czy posłów, którzy mają kilka czy kilkanaście mieszkań nadal jest, a teraz do tej wesołej ferajny uprzywilejowanych dochodzą ministrowie i wicepremierzy. Zamiast ograniczać przywileje to je rozszerzają
— oceniła sytuację Marcelina Zawisza, posłanka Partii Razem.
Jachty, sauny i kluby swingersów im nie wystarczyły - teraz jeszcze mieszkania dla swoich!
— podkreślił Marcin Romanowski, poseł PiS.
Osiedle na Bernardyńskiej jest bardzo ponad podziałami
— napisał Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.
Uśmiechać się! Szeroki! Wchodzi w życie program Mieszkanie+, a raczej Minister+
— zaznaczył Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy.
To jest naprawdę bezczelność, że w czasie problemów z mieszkaniami dla młodych rząd rozdaje sobie mieszkania. Rozumiem wszystko, ale mogliby wyluzować. Słabe to
— napisał Jan Molski, użytkownik X.
Mieszkanie prawem, nie towarem! Dla wszystkich nie starczy, ale od czegoś trzeba zacząć
— żartował z zachowania rządu Tuska Jacek Milewski, użytkownik X.
