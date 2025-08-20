KOMENTARZE

Rząd Tuska załatwia darmowe mieszkania dla... ministrów. Burza w sieci. "Jachty, sauny i kluby swingersów im nie wystarczyły"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria/X
Koalicja Donalda Tuska nie spełnia prawie żadnych obietnic wyborczych. Zadbała za to o  ministrów i wicepremierów. Jak podaje „Rzeczpospolita”, zgodnie z projektem nowego rozporządzenia mają oni być zwolnieni z obowiązku płacenia czynszu za lokale służbowe. Mają je zatem opłacać podatnicy. Te doniesienia wywołały burzę w sieci.

Obiecali mieszkania i akademiki… Dowieźli. Swoim

— napisał na platformie X Dariusz Lasocki, były członek PKW.

Rząd Tuska znalazł sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Mieszkania będą za darmo. Na razie dla ministrów. Co za upadek

— stwierdził Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Kilometrówek nie uregulowali, kasa na mieszkania dla małżeństw poselskich czy posłów, którzy mają kilka czy kilkanaście mieszkań nadal jest, a teraz do tej wesołej ferajny uprzywilejowanych dochodzą ministrowie i wicepremierzy. Zamiast ograniczać przywileje to je rozszerzają

— oceniła sytuację Marcelina Zawisza, posłanka Partii Razem.

Jachty, sauny i kluby swingersów im nie wystarczyły - teraz jeszcze mieszkania dla swoich!

— podkreślił Marcin Romanowski, poseł PiS.

Osiedle na Bernardyńskiej jest bardzo ponad podziałami

— napisał Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.

Uśmiechać się! Szeroki! Wchodzi w życie program Mieszkanie+, a raczej Minister+

— zaznaczył Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy.

To jest naprawdę bezczelność, że w czasie problemów z mieszkaniami dla młodych rząd rozdaje sobie mieszkania. Rozumiem wszystko, ale mogliby wyluzować. Słabe to

— napisał Jan Molski, użytkownik X.

Mieszkanie prawem, nie towarem! Dla wszystkich nie starczy, ale od czegoś trzeba zacząć

— żartował z zachowania rządu Tuska Jacek Milewski, użytkownik X.

CZYTAJ TAKŻE: Darmowe mieszkania dla… ministrów i wicepremierów. Ujawniono, że Kancelaria Premiera pracuje nad nowym rozporządzeniem

tkwl/X

