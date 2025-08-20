„Przypomnijmy sobie co minister Kosiniak-Kamysz mówił w marcu ubiegłego roku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciała ruska rakieta, po czym zawróciła. Czy według ministra Osiny na Lubelszczyźnie to cel niewystarczająco zlokalizowany na terytorium RP, by reagować?” - pytał wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski, przypominając, że kiedy za czasów PiS rakieta przekroczyła polską granicę, obecny szef MON wzywał do dymisji Mariusza Błaszczaka.
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł do informacji o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na pole kukurydzy w nocy z 19 na 20 sierpnia. Do zdarzenia doszło w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie.
To najprawdopodobniej dron, który się rozbił
— przekazał na konferencji prasowej minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
A jak było za PiS?
Warto przypomnieć, że kiedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do podobnej sytuacji, wówczas obecny szef MON Władysław Kosiniak Kamysz atakował ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
Jeśli minister Mariusz Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i igranie z bezpieczeństwem Polski. Jedno i drugie jest dyskwalifikujące. Do dymisji!
— grzmiał w 2023 roku.
Wezwania do dymisji
Teraz, kiedy obecne władze także nie wiedziały, że dron przekroczył polską granicę, politycy opozycji przypominają ataki Kosiniaka-Kamysza na Błaszczaka.
To co Panie Kosiniak-Kamysz, kiedy dymisja?
— pytał poseł PiS Michał Moskal.
Zostawię to tutaj
— napisał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
— zapytał wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, były zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON.
