Węgry są potencjalnym miejscem spotkania trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem przywódcy USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina - podał portal Politico. Do tych doniesień odniósł się premier Donald Tusk. „Być może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce”- napisał na platformie X.

Budapeszt? Nie wszyscy mogą to pamiętać, ale w 1994 r. Ukraina otrzymała już gwarancje integralności terytorialnej od Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Być może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce”

— napisał na portalu X Tusk (oryginalnie w języku angielskim).

Budapeszt jako „pierwszy wybór”?

Według rozmówców amerykańskiego portalu Politico Budapeszt jest „pierwszym wyborem” amerykańskich służb specjalnych jako miejsce trójstronnych rozmów pokojowych.

Jednocześnie - jak zaznaczono - w takich sytuacjach często rozważa się wiele lokalizacji, dlatego może się to jeszcze zmienić.

Romanowski: Zdemolowali pozycję Polski!

Wpis skomentował poseł Marcin Romanowski.

Tuskowi nie podoba się Budapeszt. Nic dziwnego – prawda i suwerenność zawsze kłują w oczy. Choć Donald Tusk zupełnie niepotrzebnie kręci nosem - zaproszenia i tak nie dostanie, nawet do ostatniego wagonu. I to niezależnie od miejsca. Po co rozmawiać z marionetką, skoro będą jego prawdziwi decydenci z Brukseli i Berlina? Zdemolowali pozycję Polski na świecie, na szczęście jest Prezydent Karol Nawrocki

aja/PAP

