Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zabrał głos w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaliczając falstart. „Dariusz Klimczak i rząd koalicji demokratycznej realizuje coś w praktyce, o czym PiS tylko gadał, a mianowicie repolonizacja tego przedsięwzięcia [tj. CPK], ponieważ przedtem nadzór nad tym miała spółka zagraniczna, a teraz polska” – stwierdził polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak podał portal Demagog, ta wypowiedź jest fałszywa.
Jak wyjaśnia Demagog, w grudniu 2024 roku podpisano list intencyjny między Polskimi Portami Lotniczymi a CPK. Oznaczało to rezygnację z udziału konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund jako inwestora strategicznego w części lotniskowej projektu.
Od początku zakładano, że strona publiczna utrzyma co najmniej 51 proc. udziałów, a CPK pozostanie większościowym udziałowcem. Zadaniem zagranicznego partnera miało być wniesienie mniejszościowego kapitału i wsparcie CPK w realizacji budowy i w zarządzaniu lotniskiem po oddaniu go do użytku
— czytamy.
„Nie miał on żadnego wpływu”
Z zagranicznym konsorcjum podpisano jedynie list intencyjny – nie miał on żadnego wpływu na bieżącą działalność spółki ani tym bardziej na jej nadzór
— podkreślił Demagog.
Kolejny polityk koalicji rządowej przegrywa starcie z faktami o CPK. Tym razem wicemarszałek Sejmu - Piotr Zgorzelski. Brawo DEMAGOG
— dodało Stowarzyszenie „Tak dla CPK”.
