Pracownica neo-TVP Info Dorota Wysocka-Schnepf wciąż wydaje się być dotknięta tym, że założyciel Kanału Zero i były kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski podczas debaty prezydenckiej skrytykował fakt, że TVP w likwidacji wyznaczyła do prowadzenia debaty tak skompromitowaną i upolitycznioną dziennikarkę, wbrew protestowi większości sztabów kandydatów. Tym razem Wysocka-Schnepf po raz kolejny przebiła dno, sugerując, że Krzysztof Stanowski pomaga chorym dzieciom tylko ze względów wizerunkowych. Założyciel Kanału Zero w ostry sposób odpowiedział na tak skandaliczny wpis Wysockiej-Schnepf.
Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera
— napisała na platformie X Dorota Wysocka-Schnepf. Wcześniej doszło do starcia Wysokiej-Schnepf ze Stanowskim na X na tle przeprosin osoby prowadzącej social media Kanału Zero, która opublikowała grafikę stworzoną przez AI bez oznaczenia, iż to nie jest prawdziwe zdjęcie.
Stanowski do Wyscokiej-Schnepf: Pływam w jeziorze, a nie w toksynach, jak ty
Założyciel Kanału Zero w ostry sposób odpowiedział na atak Wysockiej-Schnepf poniżej pasa.
Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty - w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje
— podkreślił Stanowski.
