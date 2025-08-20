BBN podało, że o sytuacji związanej z wybuchem w Osinach na bieżąco informowany jest prezydent Karol Nawrocki. „Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem” - informuje Biuro we wpisie na platformie X.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało komunikat w związku z incydentem w Osinach. W nocy z 19 na 20 sierpnia na pole kukurydzy spadł niezidentyfikowany obiekt.
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na dzisiejszej konferencji powiedział, że „najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił”. Grzegorz Trusiewicz, prokurator okręgowy w Lublinie wskazał, że mówimy raczej o dronie wojskowym.
Cenckiewicz rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem
Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
— podało w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Informacje dotyczące zdarzenia przekazywane są do Biura także przez instytucje rządowe, a kierownictwo BBN pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
— podkreślono.
