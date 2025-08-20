Polską opinią publiczną wstrząsnęła z samego rana informacja o zdarzeniu, które miało miejsce w nocy - niezidentyfikowany obiekt spadł i eksplodował w polu kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Pojawiają się spekulacje, że mógł być to dron typu Shahed, wykorzystywany przez Rosjan w wojnie na Ukrainie. Od rana w sprawie milczy Donald Tusk, chociaż zdążył już zamieścił na platformie X złośliwy wpis wymierzony w Węgrów. Do sprawy nie odniósł się też rzecznik rządu.
Panie Adamie Szłapka rozumiem, że już uruchomiliście procedury związane zarządzaniem kryzysowym (upadek nieznanego obiektu na terytorium RP)? Bo jak na razie u Pana cisza
— napisał a platformie X Piotr Müller, europoseł PiS, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
Czy w związku z podejrzeniem upadku rosyjskiego obiektu latającego na terytorium Polski premier Donald Tusk postanowił przerwać odpoczynek? Czy nadal się wyleguje?
— zapytał europoseł PiS w kolejnym wpisie.
Błaszczak: Domagam się rzetelnej informacji
Tymczasem do sieci trafiło już nawet zdjęcie wspomnianego obiektu. W tej sytuacji były szef MON Mariusz Błaszak domaga się, by władze natychmiast poinformowały, co to jest.
Skoro do opinii publicznej przedostało się zdjęcie obiektu, który spadł, rząd powinien bezzwłocznie poinformować co nim jest. Gdyby do takiej sytuacji doszło za czasów rządów PiS, wszyscy politycy opozycji domagaliby się natychmiastowej dymisji. Ja domagam się rzetelnej informacji i potwierdzenia czy prawdą jest, że MON przestał korzystać z systemu antydronowego SKYctrl zakupionego w czasach rządów PiS, który mógłby wykryć ten obiekt
— podkreślił Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były szef MON..
Jeśli potwierdzą się te informacje, będzie to oznaczało całkowitą kompromitację kierownictwa resortu
— dodał.
Wojsko Polskie korzysta z systemu antydronowego SKYctrl; wykorzystujemy każdy system, który służy wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa - zapewnił resort obrony w odpowiedzi na krytykę b. szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. drona, który spadł pod Osinami w woj. lubelskim.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wybuch na Lubelszczyźnie. Kosiniak-Kamysz: To najprawdopodobniej dron, który się rozbił. Trwa analiza pirotechniczna
— Obiekt w Osinach. Nieoficjalne doniesienia przeczyłyby oświadczeniu wojska. Czy doszło do eksplozji drona typu Shahed?!
— Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu w Osinach. Wojsko zabiera głos! „Nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”
tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738201-eksplozja-w-polsce-muller-czy-tusk-przerwal-odpoczynek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.