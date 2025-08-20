„Najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika, wynika z projektu rozporządzenia, nad którym pracuje kancelaria premiera” - informuje dziś „Rzeczpospolita”. Według dziennika rozporządzenie ma zwalniać ministrów i wicepremierów z obowiązku płacenia czynszu za lokale służbowe. CZYTAJ TAKŻE: Nowy spot Mateusza Morawieckiego! „Deficyt grozy to fakt. Od pół roku tracimy prawie 8 tys. zł średnio na sekundę”; „Odejdźcie”
Zgodnie z przygotowywanym rozporządzeniem ministrowie i wicepremierzy mają zostać zwolnieni z opłat za zajmowane lokale, które są w gestii Kancelarii Premiera. To 50,55 zł za metr kwadratowy. W ten sposób za ich mieszkania płaciliby podatnicy, tak, jak w przypadku prezydenta, premiera, posłów i senatorów. Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów listę polityków, którzy korzystają z darmowych mieszkań, należy wydłużyć.
Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu
— wynika z opisu, który znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Kancelaria premiera informuje, że w trzecim kwartale mają zakończyć się prace nad zmianą rządowego rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
— czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”.
Darmowe lepsze
Wiadomo, że większość mieszkań, które są w dyspozycji KPRM znajduje się w Warszawie przy ul. Grzesiuka w dzielnicy Sadyba. Uprawnieni płacą tam czynsz w wysokości 50,55 zł za m kw., a wszyscy inni 60,66 zł za metr.
Za mieszkania mające różną wielkość miesięczne czynsze wahają się w granicach 1,3 tys. - 3,8 tys. zł dla osób uprawnionych. Pozostali mogą zapłacić nawet 4,6 tys. zł. Oczywiście konieczne jest także pokrycie kosztów mediów. Mimo to wiele mieszkań z tego osiedla świeciło pustkami.
Z odpowiedzi na interpelację posła Pawła Szrota wynika, że na dzień 30 października 2023 r. aż 30 mieszkań stało pustych, a zamieszkałych było 29 osób, w tym 11 na kierowniczych stanowiskach państwowych. W ubiegłym roku do lokali zakupiono nowe meble.
CZYTAJ TAKŻE:
— Budżet niczym Titanic! Morawiecki: Minister finansów źle zaplanował dochody i wydatki. Potrzebna będzie nowelizacja i cięcia w resortach
— Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała kontrole 12 firm z branży HoReCa. Cieszyński: Na liście nie ma firm powiązanych z politykami PO
koal/”Rzeczpospolita”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738199-rzad-szykuje-darmowe-mieszkania-ministrom-i-wicepremierom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.