Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska w dość osobliwy sposób zaprosiła do obejrzenia dyskusji w Kanale Zero na temat myśliwych. Polityk udostępniła mem ze zdjęciem z dnia zamachu na papieża Jana Pawła II. „Polscy myśliwi be like: O k…, dzik”. Pojawiło się kilka ostrych odpowiedzi, jednak Żukowska najwyraźniej jest dumna ze swojego poczucia humoru. „2,1 tys. lajków”- odpowiedziała na komentarz dziennikarza wPolsce24 i wPolityce.pl Wojciecha Biedronia, który zasugerował pani poseł usunięcie wpisu.
Anna Maria Żukowska będzie dyskutować z Marcinem Możdżonkiem na temat myśliwych i polowań. Polityk Lewicy retweetowała wpis Roberta Mazurka z Kanału Zero, który zapowiedział debatę i jej uczestników. Do wpisu dołączyła… mem ze zdjęciem z zamachu na papieża Jana Pawła II.
Do zobaczenia
— napisała poseł Żukowska.
Mem, do którego wykorzystano zdjęcie z dnia zamachu na Jana Pawła II, nawiązuje do tragedii, która miała miejsce w miniony weekend. Myśliwy z Lubelszczyzny zastrzelił w nocy swojego kolegę, którego pomylił z dzikiem. Podpis pod zdjęciem z dnia zamachu na Papieża Polaka brzmi: „Polscy myśliwi be like: o k…, dzik”.
„Nie ma granicy żenady, której uśmiechnięta koalicja nie przekroczy”
Wpis Anny Marii Żukowskiej - nie tylko posła, ale również członka Krajowej Rady Sądownictwa - wywołał oburzenie.
Pani Poseł, Pani jest po prostu GNIDA‼️ Czekam na pozew
— napisał poseł Rafał Romanowski.
Poziom Anny Marii Żukowskiej to dno i trzy metry mułu – zero klasy, zero szacunku. Czyste prostactwo aż bije po oczach i robi się zwyczajnie niedobrze
— skomentował poseł Marcin Romanowski.
Najwyraźniej poseł Żukowska jest ze swojego wpisu dumna.
Proszę to usunąć
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i wPolsce24.
2,1 tys lajków
— odpowiedziała Żukowska.
Tak, to najwyraźniej Pani wyznacznik (licznik) przyzwoitości
— podsumował Biedroń.
Od razu jestem spokojniejszy, że pani poseł Anna Maria Żukowskajako członek KRS ocenia kandydatów na urząd sędziego. Żartuję. Nie ma granic żenady, której obecna „uśmiechnięta koalicja” nie przekroczy… Jak nie udział w posiedzeniu KRS z wanny, to żarty z próby zabójstwa św. Jana Pawła II
— napisał mecenas Bartosz Lewandowski.
I Pani jest Posłem na Sejm?
— pytał o. Grzegorz Kramer.
Czy publikowanie tego rodzaju treści można podciągnąć pod „mowę nienawiści”, czy jest to „wysublimowane” poczucie humoru?
