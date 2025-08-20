Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł KO, lider Agrounii, na antenie Polsat News stanowczo krytykował lansowaną przez koalicję Donalda Tuska ustawę wiatrakową, w ramach której rządzący postarali się o zastawienie pułapki na prezydenta Karola Nawrockiego, zaszywając w niej też obniżenie cen prądu.
Mie powinien jej podpisać. Mrożenie cen energii to jedno i ok, a drugie to jest ustawa wiatrakowa. Mieszkam między wiatrakami i nie życzę nikomu, żeby mieszkał między fabrykami prądu
— powiedział na antenie Polsat News Michał Kołodziejczak.
Fajnie się o tym mówi z perspektywy dużego miasta, ale nie zacierajmy różnicy między miastem a wsią, między przemysłowymi terenami a terenami wiejskimi. Wieś powinna tą wsią pozostać
— dodał.
Kołodziejczak radził „puknięcie się w głowę” się w głowę osobom forsującym ustawę wiatrakową. Odpowiedział na uwagę prowadzącego, że zachwala ją minister energii z PSL Miłosz Motyka.
Minister Motyka niech jedzie sobie mieszkać między wiatrakami, 500 metrów od wiatraka z każdej strony, niech sobie zbuduje trzy albo cztery i niech tam mieszka. Tego mu życzę, jeżeli on będzie namawiał Polaków do tego
— powiedział.
